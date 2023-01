A- A+

Futebol Náutico visita o Atlético/BA, no Carneirão, na estreia da Copa do Nordeste Timbu deve manter a mesma base titular que venceu o Belo Jardim pelo Pernambucano

Único representante do Trio de Ferro da Capital que ainda não ganhou a Copa do Nordeste, o Náutico estreia na competição neste domingo (22), diante do Atlético/BA, no Carneirão, para iniciar a caminhada rumo ao fim do incômodo tabu. Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti deve manter a mesma base titular que venceu o Belo Jardim, no meio de semana, pelo Campeonato Pernambucano.

“Julgo muito importante essas poucas trocas que eu venho fazendo nas equipes iniciais. Isso faz parte desse processo, em que essas trocas vêm acontecendo de forma natural. Foi assim com Paul, depois Gauto e espero que seja assim com Gabriel. Lá na frente, posteriormente ganharei Régis e Paulo Miranda, opções que nos fortalecem como equipe", afirmou o técnico.

Dos atletas confirmados para o confronto, um deles é o meia Matheus Carvalho, artilheiro do Náutico na temporada, com três gols. “O início de campeonato dele é fantástico. Com a quantidade de gols, assistências e participações efetivas. Um protagonismo importante. É perceptível quando se tem ao lado um atleta com confiança elevada, dando respostas. Os atletas envolvidos nisso também ganham porque isso é contagiante para os demais”, apontou.

Aprendizado para o Estadual

Na visão do técnico, a disputa da Copa do Nordeste também poderá trazer benefícios ao clube para o Campeonato Pernambucano, por conta do aprendizado vindo do maior nível de enfrentamento com outras equipes da região.

“Você sempre aprende algo com seu adversário e, quanto mais forte ele for, mais você aprende. Disputar a Copa do Nordeste paralelo ao Pernambucano pode nos trazer evolução de equipe. Vamos enfrentar times novos, mais fortes e qualificados do que no Estadual”, pontuou.

Ficha técnica

Atlético/BA

Fábio Lima; Paulinho, Daniel, Caíque e Lucas Luan; Gilmar, Mizael, Gustavo e Ramires; Danilo e Jarles. Técnico: Agnaldo Liz

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti

Local: Carneirão (Alagoinhas/BA)

Horário: 16h

Árbitro: Léo Simão Holanda (CE). Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e José Moracy de Sousa E Silva (ambos do CE)

Transmissão: Nosso Futebol

