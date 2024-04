Náutico visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final do Nordestão

A- A+

O fato de Náutico e Bahia serem ambos vice-campeões estaduais em 2024, perdendo para os rivais rubro-negros, tendo um Leão como mascote, é, talvez, a única semelhança atual entre os clubes. Seja no desempenho apresentado ou na diferença no cenário nacional, os clubes estão em pontos distintos. Nesta quarta (10), quando se enfrentarem, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço terá a chance de ratificar o favoritismo, mantendo o desfecho esperado na teoria. Ao Timbu, a esperança reside em provar que a prática pode aproximar os extremos e premiar quem menos se espera.



Tabu histórico

Não é só o presente que dificulta os alvirrubros de terem mais confiança. Náutico e Bahia já se enfrentaram 67 vezes na história, sendo 21 delas com mando de campo do Tricolor de Aço. Os alvirrubros nunca ganharam como visitantes.São cinco empates e 16 triunfos dos baianos. O mais recente foi o 3x0 pela Série B 2022, na Arena Fonte Nova.

O Bahia foi o líder do Grupo B, com 18 pontos, com seis triunfos e duas derrotas. O Náutico, por outro lado, passou em quarto, com sete, somando apenas uma vitória nos oito jogos da primeira fase. Por conta disso, os baianos têm a vantagem de atuar como mandante em partida única. Empate no tempo normal levará a decisão para as penalidades.

“Futebol se resolve ali. Sabemos que eles vivem um melhor momento, estando na A e a gente na C, mas temos de competir, independente do campeonato que jogamos. Se fizermos isso, nós teremos êxito”, afirmou o meia Thiago Lopes, que celebrou a volta a Pernambuco após passagem pelo Sport, entre 2021 e 2023.

“Estou feliz em retornar, estar em um grande clube, com desafio novo. Pronto e preparado para, o mais rápido possível, estar em campo. O momento está chegando e fico feliz em participar de um jogo importante, dando um passo grande para um objetivo do clube, que é a classificação para a semifinal e, quem sabe, chegar à final, buscando um título que ainda não conquistou. Sei que isso ficará bastante na memória do torcedor”, completou.

Thiago deve estrear com a camisa alvirrubra diante do Bahia. Outra novidade no time será Gustavo Maia, atacante que pode reforçar um setor que anda bastante criticado pela torcida.

“Sou versátil, agudo, com velocidade. Fiquei parado por cinco meses, mas chegando aqui eu me condicionei bem nas primeiras semanas. Agora estou pronto para jogar e desempenhar o melhor papel no Náutico”, apontou o atacante.

Para compensar

A pressão em cima do Bahia após a perda do título diante do Vitória pode ficar ainda maior em caso de eliminação para o Náutico. Por isso, o Esquadrão aposta na força da torcida para seguir em frente no Nordestão. Porém, o técnico do clube, Rogério Ceni, destacou que está na hora também de a equipe “retribuir a confiança”

"É muito difícil exigir qualquer coisa do torcedor agora. Nesse primeiro trimestre eu não lembro de um jogo com menos de 20 mil aqui. É hora de entregar mais coisas ao torcedor do que pedir a presença deles aqui dentro", frisou.

Ficha técnica

Bahia

Marcos Felipe; Arias, Kanu, Victor Cuesta e Rezende; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Cauly, Biel e Thaciano. Técnico: Rogério Ceni

Náutico

Vagner; Arnaldo, Joecio, Rafael Vaz e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Cléo Silva (Gustavo Maia), Paulo Sérgio e Evandro. Técnico: Mazola Júnior

Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA). Assistentes: Ivanildo Goncalves da Silva e Antonio Adriano de Oliveira

Transmissão: Nosso Futebol, SBT

