A nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro marca metade do caminho da primeira fase da competição. A etapa de pontos corridos, que garante vaga no quadrangular. Muitas das primeiras sensações já foram vividas. A primeira vitória. A primeira derrota. Os aprendizados, os pontos a serem corrigidos e os que precisam se repetir no futuro. Com a experiência de saber o que fazer e, consequentemente, o que não fazer, o Náutico tenta seguir o caminho na parte de cima da tabela para permanecer no G8. Nesta segunda (19), o desafio alvirrubro é contra o Botafogo-PB, no Almeidão.



Empatar fora de casa não chega a ser um resultado ruim, mas o contexto de abrir 2x0 e tomar o gol de empate no fim, como ocorreu diante do Confiança, deixou a torcida e os jogadores do Náutico frustrados. O Timbu, hoje na quinta posição, com 14 pontos, poderia estar na liderança em caso de triunfo.



Diante do Botafogo, o Náutico terá o desfalque do zagueiro Danilo Cardoso, suspenso por conta do cartão vermelho sofrido no jogo anterior. Wesley Junio deve ser o substituto. Em contrapartida, o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael, que cumpriram suspensão automática perante os sergipanos, retornam ao time nas vagas de Juan Gauto e Thiaguinho, respectivamente.



Por falar em Gauto, o atleta, em comum acordo com o clube, rescindiu contrato e não atuará mais pelo Timbu na Série C. Em contrapartida, os pernambucanos anunciaram as contratações do volante Elton e do atacante Berguinho.



O Náutico deve ir a campo com Vagner; Wesley, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael.





Retrospecto



Ao todo, Náutico e Botafogo já se enfrentaram 23 vezes na história, com leve vantagem alvirrubra, com nove vitórias contra oito dos adversários, além de outros seis empates. Jogando na Paraíba, o Timbu tem dois triunfos. O mais recente foi justamente pela Série C, na edição de 2019, ao ganhar por 1x0.



"Eles são concorrentes diretos, com uma equipe qualificada. Vamos para a Paraíba pensando em pontuar primeiramente e, se a vitória vier, será muito bom também", afirmou o meia Gabriel Santiago.



Ficha técnica

Botafogo-PB

Mota; Ricardo Luz, Pedro Carrerete, Lucas Santos e Zé Mario; Natan Costa, Wesley Dias, Netinho e Mateus Anderson; Jailson e Tiago Reis. Técnico: Felipe Surian

Náutico

Vagner; Wesley, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Local: Almeidão (João Pessoa/PB)

Horário: 20h

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ). Assistentes: Gustavo Mota Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

