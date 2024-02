A- A+

Futebol Náutico visita o Maranhão, no Castelão, pela Copa do Nordeste Timbu busca se recuperar na competição após estreia com derrota, em casa, para o Botafogo-PB

Enquanto o Recife “ferve” no Galo da Madrugada, maior bloco do Brasil, o Náutico estará mais de 1.500 quilômetros distante da capital da folia. Mais especificamente, os alvirrubros estarão em São Luís. Nada de bloco ou confetes: neste sábado (10), os pernambucanos terão pela frente o Maranhão, pela Copa do Nordeste.

O Náutico tenta se recuperar na competição após estrear com derrota nos Aflitos, diante do Botafogo-PB. Enquanto isso, o Maranhão vem de um empate em 2x2 com o ABC, no Frasqueirão. “A gente teve somente uma derrota no ano. Estávamos invictos. Não é uma derrota que desestabiliza o elenco todo. Temos capacidade de administrar isso. Sabemos que os adversários estão ficando cada vez mais difíceis, mas temos de nos impor e trabalhar duro para fazer o melhor jogo sempre”, afirmou o atacante Júlio César.

Para o confronto, a tendência é que o técnico Allan Aal mantenha a mesma base que venceu o Porto, por 3x0, na última quarta (9), pelo Campeonato Pernambucano. Fora por conta de uma infiltração no joelho, o goleiro Vagner deve ser a maior novidade, regressando ao gol após ser substituído por Jeferson Romário perante o Gavião.



“Acredito que a equipe vem em uma crescente. Tivemos um tropeço na Copa do Nordeste, mas temos totais condições para nos recuperarmos e seguirmos firmes na competição. No Estadual estamos invictos e vamos em busca desse título. A gente sabe da qualidade da equipe adversária. Vai ser um jogo muito difícil, mas vamos em busca desses três pontos para nos recuperarmos”, afirmou o volante Marco Antônio.



Ficha técnica



Maranhão

Moisés; Franklin, Leone, Maicon e Hugo Leonardo; Cavi, Vander, Adeilson e Ronald; Vinícius Barata e Clessione. Técnico: Zé Augusto

Náutico

Vagner; Arnaldo, Rafael Vaz, Robson Reis e Luiz Paulo; Marcos Júnior, Marco Antônio e Patrick Allan; Paulo Sérgio, Júlio César e Evandro. Técnico: Allan Aal



Local: Castelão (São Luís/MA)

Horário: 19h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Mattheus Tcharles Rodrigues Marques

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também

LUTO Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre em acidente de carro