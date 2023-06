A- A+

Futebol Náutico visita o Pouso Alegre em confronto direto por vaga no G8 da Série C Timbu tenta quebrar tabu de quase três meses sem ganhar longe dos Aflitos

Novo técnico, nova formação, mas o mesmo objetivo. Sob o comando de Fernando Marchiori, o Náutico visita o Pouso Alegre-MG neste sábado (3), às 16h30, no Manduzão, pela sexta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Pernambucanos e mineiros estão colados na tabela, ambos com sete pontos, mas com o Timbu (12º) uma posição acima por conta do critério de gols marcados.

Três zagueiros em campo

Na estreia do novo treinador, o Náutico terá um esquema diferente, com três zagueiros. Denilson terá a companhia de Danilo, que fará sua primeira partida como titular desde que chegou ao clube, e Rennan Siqueira, lateral-esquerdo que será improvisado no setor. Victor Ferraz e Diego Matos serão os alas pela direita e esquerda, respectivamente.

Com a mudança na formação, quem perdeu a vaga no time foi o lateral-direito Diego Ferreira. Nas demais posições, a equipe mantém a base que vinha jogando anteriormente, com Jean Mangabeira, Souza e Gabriel Santiago no meio, além de Paul Villero e Jael no ataque.

“Espião alvirrubro”

Sem vencer como visitante há mais de dois meses, o Náutico aposta em um “espião” para derrotar os mineiros. "Tive um amistoso contra eles (Pouso Alegre). Meu antigo treinador (Roger Silva) está lá agora, além de alguns amigos meus. É um time bom, consistente. Será um jogo difícil, mas acredito que conseguiremos sair de lá com os três pontos", apontou o zagueiro Danilo. O jogo em questão citado pelo defensor foi no período em que ele atuou pelo Athletic, de Minas Gerais.

Sem vencer há três jogos na Série C, o Pouso Alegre trata o encontro como um confronto direto de olho na parte de cima da tabela. “É um jogo de seis pontos. Já tem um caráter de decisão, mesmo sendo na sexta rodada. Precisamos traduzir bons jogos em vitória. O Náutico vai mudar muito com essa chegada de Marchiori, com uma postura mais defensiva, baixando as linhas e sem muita posse (de bola). É uma boa equipe. Tem Souza, um articulador, Victor Ferraz e Jael, que têm experiência na Série A. Precisamos estar alertas, mas aqui dentro somos fortes”, declarou.

Roger, inclusive, conhece bem o Náutico, já que atuou como jogador no Sport em 2013, além de colecionar passagens por clubes como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Internacional e Botafogo. Como treinador, já trabalhou também no Athletic e na Inter de Limeira-SP.

Veja também

Futebol Enderson comemora reação do Sport e projeta jogo contra o Avaí