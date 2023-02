A- A+

Futebol Náutico visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, pela Copa do Nordeste Timbu está invicto na competição, com duas vitórias e um empate, podendo se firmar no topo do Grupo B

Sábado de Galo da Madrugada e, também, de Copa do Nordeste. Mais de 1.500 quilômetros separam o estádio Castelão, no Maranhão, do Recife, que ferverá nos próximos dias de Carnaval. Enquanto uns ficam na folia, o Náutico vai encarar o Sampaio Corrêa, fora de casa, pela quarta rodada da competição.



Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti indicou que a escalação vai depender das avaliações físicas dos atletas, principalmente por conta do desgaste do jogo anterior, contra o Fluminense/PI, na última quarta (15), nos Aflitos. O Sampaio é o primeiro dos quatro duelos consecutivos que o Timbu terá nos próximos dias.



Depois de pegar o Sampaio, ainda pelo Regional, o Náutico visita o Vitória, no Barradão, na próxima quinta (23). No dia 26 de fevereiro, o Timbu enfrenta o Íbis, no Gileno de Carli, fechando a série diante do São Bernardo/SP, no dia 1º de março, em São Paulo, pela Copa do Brasil.



“Não coloco os quatro jogos no pacote. Vamos ver quem estará apto para fazer a partida de sábado. Vamos nos reunir com o departamento médico, avaliando o elenco. Espero mudar o mínimo possível, como temos feito até aqui, mas estou ciente de que precisamos manter um nível de intensidade alto para conseguir alguma coisa no jogo”, afirmou Dado Cavalcanti, elogiando o primeiro dos quatro adversários que o Náutico terá pela frente. O comandante dos maranhenses, inclusive, é o técnico Felipe Conceição, ex-treinador alvirrubro.





“O Sampaio tem, historicamente, muita força em casa. Foram os melhores mandantes da Série B do ano passado. Mesmo com várias mudanças técnicas e de comando, sabemos que será uma pedreira. Assisti ao jogo do Sampaio contra o Bahia e deu para visualizar algumas dificuldades que vamos enfrentar. Estou pensando exclusivamente nesta partida”, apontou.



Ficha técnica



Sampaio Corrêa

Luiz Daniel; Matheus Ludke, Allan Godói (Pedro Carrerete), Joécio e Vitinho; Emerson, Rafael Vila e Nádson; Pimentinha, Gabriel Silva (Rafael Furtado) e Matheus Martins. Técnico: Felipe Conceição



Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto, Souza e Gabriel Santiago; Paul Villero, Kayon e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti



Local: Castelão (São Luis/MA)

Horário: 19h45

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Anderson Moreira de Farias

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

Veja também

Atletismo Holandesa Femke Bol bate recorde mundial nos 400m rasos em pista coberta