A- A+

Futebol Náutico visita o Ypiranga, nesta segunda (10), pela Série C 2023 Timbu vem de três jogos consecutivos sem derrotas como visitante na competição e está no G8

O Náutico está no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, na sexta posição, com 18 pontos, mas basta olhar a tabela de classificação para perceber que os pernambucanos estão longe de ostentar uma situação tranquila. Fruto de um torneio bastante equilibrado em busca das oito vagas ao quadrangular da próxima fase. Para não vacilar e cair na tabela, o Timbu visita nesta segunda (10) o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, em busca de manter a atual sequência sem derrotas como visitante.

Há três jogos, o Náutico não sabe o que é perder fora de casa na Série C. O Timbu vem de uma vitória por 1x0 diante do Pouso Alegre e dois empates, perante Confiança (2x2) e Botafogo-PB (1x1). Contra os sergipanos e os paraibanos, contudo, ficou o gosto amargo de ter aberto o placar e cedido o empate no segundo tempo. História que os pernambucanos não querem repetir nesta noite.

“Os que estão ali embaixo (na tabela) estão perto de quem está no G8. Estamos trabalhando para chegar bem nesse jogo, errando menos para ter êxito na partida”, afirmou o atacante Berguinho.

De acordo com o técnico Fernando Marchiori, o Náutico alcançou 60% dos pontos necessários para terminar no G8 da Série C e garantir vaga no quadrangular. “Fizemos um levantamento. No ano passado, na 10ª rodada, o São José era o oitavo com 16 pontos. Claro que teremos muitos confrontos iguais contra Paysandu, Remo, CSA, Ypiranga, Brusque, Operário… é só decisão. A linha de corte está entre 29 e 30 pontos, podendo ser um pouco para lá ou para cá. Creio que não fugirá disso”, explicou.

Na Série C passada, a Aparecidense terminou na oitava posição, com 29 pontos. Porém, a equipe só ficou no G8 por conta do número de vitórias, já que o Botafogo-PB figurou em nono com a mesma pontuação, mas com um triunfo a menos (8x7). Para o confronto desta noite, o Náutico deve manter a mesma base que venceu o Altos-PI no jogo passado. O Timbu é o sexto colocado, com 18 pontos.

Ficha técnica

Ypiranga-RS

Caíque; Lucas Lopes, Heitor, Windson e Tito; Clayton, Lorran e Erick Farias; MV, William Barbio e João Pedro.Técnico: Luizinho Vieira

Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Danilo, Denilson e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Souza, Berguinho e Gabriel Santiago; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Local: Colosso da Lagoa (Erechim/RS)

Horário: 20h

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Adilson Gomes de Oliveira (ambos do ES)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

Veja também

TÊNIS Duplas de Luisa Stefani e de Marcelo Melo se despedem de Wimbledon