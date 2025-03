A- A+

Náutico Tabu em jogo: Náutico defende invencibilidade de 12 anos contra o Vitória-BA Próximo adversário do Timbu na Copa do Brasil, o Rubro-Negro baiano não vence o Náutico desde 2013

Após a eliminação nos pênaltis para o Retrô, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, e o empate por 1x1 diante do Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, o Náutico agora foca na competição mais rentável do país: a Copa do Brasil.

O Timbu encara o Vitória-BA nesta quarta-feira (12), às 19h, no estádio Barradão, em Salvador, pela segunda fase do torneio nacional.

Além da vaga na próxima etapa, o confronto vale uma premiação milionária: R$ 2,3 milhões para os cofres do clube em caso de classificação.

No entanto, não é apenas o aspecto financeiro que motiva o Alvirrubro. O Náutico também entra em campo para defender um tabu de 12 anos sem perder para o Vitória e pretende manter a invencibilidade diante do adversário baiano.

A última derrota do Timbu para o Leão ocorreu em setembro de 2013, pela 21ª rodada da Série A. Na ocasião, o Vitória venceu por 2x1, em Salvador. Desde então, as equipes se enfrentaram nove vezes, com quatro vitórias do Náutico e cinco empates.

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu no ano passado, pela Copa do Nordeste, também no Barradão, e terminou empatado em 1x1.

No entanto, pela Copa do Brasil, o retrospecto não é tão favorável ao Timbu. Náutico e Vitória duelaram apenas uma vez na história da competição, em 2010, e o time baiano levou a melhor. Após vencer por 1x0 nos Aflitos, o Vitória goleou por 5x0 em Salvador e eliminou o clube pernambucano.

Confira os confrontos do tabu do Náutico contra o Vitória:



Vitória 1x1 Náutico – Copa do Nordeste 2024

Vitória 2x3 Náutico – Copa do Nordeste 2023

Náutico 1x1 Vitória – Série B 2021

Vitória 0x1 Náutico – Série B 2021

Náutico 0x0 Vitória – Série B 2020

Vitória 0x0 Náutico – Série B 2020

Vitória 1x1 Náutico – Copa do Nordeste 2019

Vitória 2x3 Náutico – Série B 2015

Náutico 2x1 Vitória – Série B 2015

Veja também