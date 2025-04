A- A+

Alvirrubro Náutico: volante Igor Pereira elogia postura do time dentro de campo com novo treinador Jogador projeta equipe com mais preparação para agir de maneira intensa nos próximos confrontos

O Náutico realizou o primeiro jogo sob o comando de Hélio do Anjos, em 2025, no último sábado (19). Apesar do empate em 0x0 diante do Botafogo-PB, a avaliação do Timbu foi positiva, com o volante Igor Pereira elogiando a nova postura da equipe dentro de campo.

Já projetando a sequência da Série C, o jogador se diz mais esperançoso e acredita que o grupo vai encontrar o caminho para o acesso. “O jogo contra o Botafogo-PB me encheu de esperança, mudamos o nosso jeito de ser dentro de campo, da maneira de agir, de buscar o gol e a vitória todo momento”, comentou.

Sobre os fatores que fizeram diferença, o camisa 5 destaca a intensidade aplicada nas diferentes fases do jogo e acredita que nos próximos jogos o time está mais condicionado. “A gente não estava acostumado com essa intensidade, de marcar em cima, pressão, não deixar o adversário jogar. Desde o primeiro treino o professor Hélio passou isso, que irá implementar isso no time", iniciou.

"Conseguimos fazer isso bem no jogo, mas chegou um certo momento que cansamos. Acredito que nas próximas partidas vai ser da mesma forma, marcando em cima, propondo jogo e agora saindo com a vitória", afirmou.

Com somente um ponto em duas partidas, o Náutico figura atualmente na zona de rebaixamento. O Alvirrubro agora terá o CSA, no próximo sábado (26), no Rei Pelé, para se recuperar na competição.

Com um semana inteira de trabalhos, o jogador acredita que o professor Hélio dos Anjos já conseguirá armar o time mais próximo daquilo que deseja.

“Com toda certeza, não tenho dúvidas disso (time mais ajustado). Antes do jogo contra o Botafogo-PB só tivemos dois treinos com o treinador, mas já deu para ver total diferença, em comparação contra o Itabaiana". Acredito que mais uma semana de trabalhar vai dar para o time entender mais o que o professor Hélio quer do time e vamos chegar muito melhor contra o CSA", projetou.







