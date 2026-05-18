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Futebol Náutico volta a marcar mais de cinco gols após oito anos; veja números Última vez que o Timbu tinha superado a marca de bolas na rede foi em 2017, contra o antigo Uniclinic

A vitória do Náutico por 6x2 diante do Operário-PR, no Germano Kruger, pela Série B do Campeonato Brasileiro, chamou atenção, obviamente, pelo número de gols do Timbu. Balançar as redes mais de cinco vezes em uma mesma partida era algo que não acontecia há oito anos com os alvirrubros.





Histórico

A última vez que o Náutico ganhou fazendo mais do que cinco gols foi pela Copa do Nordeste de 2017. O Timbu goleou o antigo Uniclinic (hoje chamado de Atlético-CE), no Domingão, por 9x0.

Giva e Erick marcaram três gols cada. Anselmo anotou dois e Wesclei (contra) fechou o triunfo para o Náutico. Foi a maior goleada da história da Copa do Nordeste.

De lá para cá, o Náutico venceu alguns jogos marcando cinco gols. Foi assim em 2017 e 2021 contra o Central, ambos pelo Campeonato Pernambucano. Em 2019, no Estadual, o placar se repetiu diante do Petrolina.

Em 2021, uma curiosidade: o Náutico venceu o mesmo Operário-PR, mas por 5x0, nos Aflitos. O técnico do Timbu na ocasião era também Hélio dos Anjos. Vinícius é outro que estava no Timbu à época.

Em 2026, a goleada por 6x2 diante do Operário-PR foi, na visão do treinador Guilherme dos Anjos, fruto da melhora ofensiva do Náutico na Série B. Algo que começou na rodada anterior, na vitória por 4x0 contra o América-MG, nos Aflitos.



Evolução

"O placar foi um pouco fora da curva, mas é algo que a gente vinha trabalhando e desenvolvendo para acontecer. No jogo passado a gente já tinha conseguido (marcar mais gols). A gente cria muito, pisa muito na área do adversário", explicou Guilherme.

"Nós somos um time extremamente efetivo estatisticamente, mas antes a gente estava com dificuldades de fazer gols. Agora fizemos um número considerável. Você ter inúmeros atacantes fazendo gols, com plasticidade, com jogadas daquilo que observamos nos treinos e antes tínhamos dificuldades de fazer no jogo, deixa a gente feliz", completou.

Com o resultado, o Náutico pulou para a vice-liderança com 16 pontos. O Timbu também tem agora um dos artilheiros da competição, Vinícius, com cinco gols. Na próxima rodada, os pernambucanos enfrentam o Cuiabá, sexta-feira (22), no Esporte da Sorte Aflitos.

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