A- A+

Série C Com retornos importantes, Náutico encara Volta Redonda-RJ em terceiro jogo consecutivo fora de casa O goleiro Vágner e o atacante Paulo Sérgio foram liberados e estão aptos para entrar em campo; os zagueiros Joécio e Rafael Vaz e o atacante Cléo Silva seguem como desfalques

Diante do Volta Redonda-RJ, o Náutico vai fazer seu terceiro jogo consecutivo fora de casa na Série C. O duelo, válido pela 5ª rodada da competição, acontece neste sábado (18), às 17h, no estádio Raulino de Oliveira.

Com um jogo a menos em relação a outros concorrentes, pelo fato do jogo contra o Ypiranga-RS ter sido adiado, o Náutico inicia a rodada na 11ª posição, somando quatro pontos. O Volta Redonda-RJ é a última equipe dentro do G-8 com seis pontos, conquistados em três partidas disputadas.

Das três partidas disputadas na Série C até o momento, o Náutico só estreou em casa diante do São Bernardo. Os outros dois jogos como visitante, que aconteceram em sequência, terminou com vitória diante do ABC e derrota para a Ferroviária-SP.

O Náutico tem um tabu para defender contra o Volta Redonda-RJ. As equipes se enfrentaram três vezes na história e o Timbu nunca perdeu. Os dois primeiros confrontos aconteceram no Brasileirão de 1976 e terminou com dois empates, ambos em zero a zero. No ano passado, os pernambucanos levaram a melhor ao vencer o duelo pela Série C, por 2 a 0.

Depois de perder cinco titulares para o jogo contra a Ferroviária-SP, o técnico Mazola Júnior ganhou novas peças para este fim de semana. O goleiro Vágner e o atacante Paulo Sérgio foram liberados pelo Departamento Médico do clube. A notícia negativa é que os zagueiros Joécio e Rafael Vaz e o atacante Cléo Silva seguem como desfalques e não viajaram para o Rio de Janeiro.

O novo reforço do clube, o zagueiro Iran, foi regularizado durante a semana, treinou com o grupo e está liberado para estrear. O defensor que veio do Brusque pode aparecer entre os titulares e vai depender do treinador alvirrubro.

Titular nos três jogos do Náutico na Série C, o lateral-direito Arnaldo destacou a necessidade da equipe somar pontos mesmo jogando fora de casa.

"É um confronto importante, porque é fora de casa e contra uma equipe que está com poucos pontos a mais que a gente. Sabemos da dificuldade da partida, mas vamos buscar fazer nosso jogo e conquistar um bom resultado pra ganhar confiança para a sequência do campeonato", disse.

Ficha técnica

Volta Redonda-RJ

Jean Drosny; Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé Vitor e Sanchez; Robinho, Ryan Guilherme, Vini Moura e PK; MV e Ítalo Carvalho. Técnico: Rogério Corrêa.

Náutico

Vágner; Arnaldo, Guilherme Santos, Marco Carvalho (Iran) e Diego Matos; Sousa, Marco Antônio e Wendel Lessa; Thiago Lopes, Gustavo Maia e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Jr.

Local: Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda/RJ)

Horário: 17h

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Assistentes: Jose Moracy de Sousa E Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (ambos do CE)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol.

Veja também

Futebol Gabigol assume erro, explica por que vestiu camisa do Corinthians e diz: 'Amo o Flamengo'