Náutico x Afogados: confira escalações e onde assistir

O Campeonato Pernambucano entra no terço final da primeira fase. Hora da definição para os clubes que lutam tanto na parte de cima como na de baixo da tabela. Para o Náutico, em terceiro, com 10 pontos, a meta é se aproximar das duas primeiras posições para pular o jogo das quartas de final e avançar diretamente para a semifinal. Já o Afogados, em nono, com quatro, briga para evitar o rebaixamento. Com objetivos opostos, as equipes se enfrentam neste domingo (9), às 16h, nos Aflitos, pela sétima e antepenúltima rodada da etapa de pontos corridos do Estadual.

Mudanças

A cada rodada, o técnico Marquinhos Santos tem mexido na escalação do Náutico por conta da sequência de jogadores contundidos. O caso mais recente é o do zagueiro Rayan, com lesão na coxa. Felipe Santana deve ser o substituto, formando a zaga com Léo Coltro. Além deles, o Timbu não terá por problemas físicos os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, o defensor Fágner Alemão, os volantes Renato Alves e Sousa, além do atacante Paulo Sérgio.

“São jogadores de peso, mas temos de achar soluções e eles (reservas) precisam estar preparados para corresponder. Mesmo diante do cansaço, nós temos de entregar resultado. Time grande não pode se acostumar com a derrota”, afirmou o treinador.

Segundo Marquinhos, o melhor momento do Náutico em 2025, quando engatou três vitórias seguidas, foi acompanhado da manutenção da base titular. Algo impraticável no momento.

“Quando você perde um jogador por lesão, você coloca a segunda opção. Quando tínhamos um elenco montado, preparado nos primeiros jogos, com menos lesões, tivemos uma sequência de produtividade e aqueles que entraram estavam zerados, com o time evoluindo. Mas a partir do momento que você perde por lesão e tem que colocar a segunda opção, acaba tendo esse desgaste. São oito jogos em 23 dias”, apontou.

O Náutico nunca perdeu para o Afogados na história. Ao todo, o Timbu tem sete vitórias e três empates. Em casa, são quatro triunfos dos alvirrubros e dois resultados de igualdade. No duelo mais recente, também nos Aflitos, os mandantes venceram por 2x0, pelas quartas de fina do Pernambucano de 2024, com gols de Patrick Allan e Paulo Sérgio.

Biometria

O Náutico comunicou que implementará, até o final de fevereiro, biometria facial em todos os portões dos Aflitos. A medida será obrigatória a partir de março, por exigência do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), após casos de violência envolvendo uniformizadas de Santa Cruz e Sport, nos arredores do Arruda, antes do Clássico das Multidões válido pelo Campeonato Pernambucano.

Além do reconhecimento facial, também será obrigatória a instalação de câmeras de videomonitoramento. Se o clube não cumprir a medida, será multado em R$ 100 mil por evento esportivo.

O Náutico publicou nas redes sociais como funcionará o processo de cadastro. Atualmente, nos Aflitos, apenas as entradas A e C possuem o sistema, que a partir do mês que vem terá de ser instalado na B e D (visitante).

Ficha técnica

Náutico

Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

Afogados

Danilo Dantas; Cláudio Caça-rato, Vinícius Alves, Kayk e Weslley; Pedro Henrique, Marcelo e Acauã; Leonardo Teles, Lucas Bala e Rodrigo. Técnico: Alexandre Lima

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: José Woshington. Assistentes: Karla Santana e Wagner Cabral

Transmissão: Goat

