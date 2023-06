A- A+

Futebol Náutico x Amazonas: veja escalações e onde assistir Duelo, nos Aflitos, vale a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro 2023

Disputa direta pelo topo da Série C do Campeonato Brasileiro 2023. Nesta quarta (28), nos Aflitos, o Náutico recebe o Amazonas. O Timbu é o atual sexto colocado da competição, com 15 pontos, enquanto o adversário está em primeiro, com 18.

O Náutico vem de seis jogos de invencibilidade na competição, com três vitórias e três empates. Para o confronto, o clube terá o retorno do zagueiro Danilo, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior, diante do Botafogo-PB.

O Amazonas também tem uma longa série de partidas sem saber o que é perder. Nos oito confrontos mais recentes, a equipe soma cinco vitórias e três empates. A única derrota na Série C foi por 1x0, para o Brusque, na primeira rodada.

A equipe tem dois velhos conhecidos da torcida alvirrubra: o volante Jimenez e o atacante Sassá, ambos que já passaram pelo Timbu. O segundo, inclusive, é o artilheiro da competição, com 11 gols.

Onde assistir?



O confronto entre Náutico e Amazonas será transmitido pelo streaming da DAZN e Nosso Futebol.

Prováveis escalações

Náutico

Vagner; Rennan Siqueira, Denilson e Danilo; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza, Gabriel Santiago e Diego Matos; Paul Villero e Jael. Técnico: Fernando Marchiori

Amazonas

Edson Mardden; Yuri Ferraz, Jackson, Maycon e Renan Castro (Charles); Jorge Roa Jimenez (Gustavo Ermel), DG (Foguinho) e Xavier; Sassá, Vini Locatelli (Betinho) e Luan Santos (Fernandinho). Técnico: Rafael Lacerda

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro:

Gustavo Ervino Bauermann (SC). Assistentes: Bruno Muller e Alexandre de Medeiros Lodetti

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

