Náutico x América-RN: polícia divulga esquema de segurança para o jogo desta terça (18)

A- A+

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) divulgou o esquema de segurança para o jogo entre Náutico x América-RN, válido pela Copa do Nordeste, que acontece nesta terça-feira (18), às 19h, nos Aflitos.

Ao todo, serão empenhados 449 policiais militares para garantir a segurança no jogo. A área interna do Estádio contará com 80 PMs do Batalhão de Choque e da CIPCães.

Sob o comando do 13º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 369 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vandalismo.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.



Veja também