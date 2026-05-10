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Futebol Náutico x América-MG: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste domingo (10), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico estreará neste domingo (10), no Esporte da Sorte Aflitos, diante do América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o novo sistema de iluminação e também o novo placar eletrônico. Nada melhor então do que ter o estádio bem iluminado e com o marcador debutando com um triunfo para os alvirrubros. Resultado para recolocar a equipe no G6, zona que vale vaga na disputa pelo acesso à Série A.





Dúvidas

Na escalação, os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos têm ao menos duas indefinições sobre quem começa jogando em Campinas. As dúvidas são sobre quem será o substituto de Luiz Felipe no meio-campo e se Paulo Sérgio, recuperado de lesão, retornará entre os titulares.

“Luiz Felipe fez um grande jogo fora de casa (contra o Botafogo-SP) e nos deu uma opção que não tínhamos, sendo um jogador mais condutor. Uma pena ele ter tomado o terceiro cartão amarelo e ter ficado suspenso. Temos duas situações: ou vamos trabalhar uma equipe com preocupação maior em posse de bola ou com um primeiro volante de sustentação”, avaliou o técnico Guilherme dos Anjos.

Sem Luiz, o Náutico pode ter Leonai, Ramon Carvalho, Samuel ou Auremir no posto. Já no ataque, recuperado de lesão muscular, Paulo Sérgio fica à disposição e pode brigar por vaga com Derek.

“Precisamos entender até que ponto podemos tê-lo ou não. Ano passado, Paulo sofreu muito com esse ‘bater e voltar’ (no departamento médico). Temos de ter atenção em como vamos utilizá-lo”, ressaltou.

Nas pontas, mesmo com dois gols nos últimos dois jogos, Victor Andrade deve seguir no banco de reservas. “Para iniciar o jogo, ele precisa melhorar muito em alguns aspectos físicos e táticos. Ele está evoluindo no comportamento do dia a dia. Eu esperava certa dificuldade de adaptação, mas foi o contrário. Ele está pagando um preço alto e precisa se desenvolver. Terá o espaço (no time titular) no momento correto”, ponderou.

Desculpas

Guilherme também indicou que recebeu um telefonema do técnico do América-MG, Roger Silva, após comentário em que o ex-treinador do Sport declarou “saber mais coisas do Timbu do que os próprios comandantes alvirrubros” ao estudar o time às vésperas da final do Campeonato Pernambucano vencida pelo Leão.

A declaração deixou Guilherme e Hélio dos Anjos chateados, mas o técnico alvirrubro tratou de encerrar o assunto. “Roger me ligou, pediu desculpas e para mim isso já seguiu”, pontuou.

Ficha técnica



Náutico

Muriel; Matheus Ribeiro (Reginaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Wenderson, Leonai (Ramon) e Dodô; Júnior Todinho, Derek (Paulo Sérgio) e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos

América-MG

Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Emerson e Paulinho; Yago Santos, Felipe Amaral e Eduardo Person; Segovinha, Thauan e Mastriani.Técnico: Roger Silva

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA). Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira (ambos da BA).

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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