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futebol Náutico x América-MG promoverá reencontro entre Hélio dos Anjos e Roger Técnicos travaram duelos nas finais do Campeonato Pernambucano, com o hoje comandante do Coelho levando a melhor

Dois meses após travarem dois duelos pelas finais do Campeonato Pernambucano, os técnicos Hélio dos Anjos e Roger Silva voltam a se encontrar em 2026. Agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro segue no comando do Náutico, enquanto o segundo deixou o Sport para treinar o América-MG. Timbu e Coelho duelam domingo (10), nos Aflitos, pela oitava rodada da competição.









Histórico

Nos dois embates anteriores, Roger levou a melhor. Na Ilha do Retiro, no jogo de ida da decisão, Sport e Náutico empataram em 3x3. O resultado parecia ter deixado a situação do Timbu mais confortável, mas foi o Leão quem ficou com o título.

Nos Aflitos, o Sport bateu o Náutico por 3x0. À época, o então técnico rubro-negro disse que ficou uma madrugada inteira estudando o Timbu e que “sabia mais coisas do clube do que os treinadores (Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos”. Declaração que incomodou os alvirrubros.

“A gente não gostou. É algo que nunca faria com um companheiro meu, falar que conheço mais o clube do que ele mesmo. Mas acho que é empolgação do momento, faz parte”, disse Guilherme, em entrevista à Rádio Jornal.

O título diante do Náutico, porém, não diminuiu a cobrança em cima do trabalho de Roger. Duas semanas depois do Estadual, o profissional foi demitido, pesando contra ele a eliminação na Copa do Brasil, contra o Athletic, e o empate sem gols diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, na estreia da Série B. Ao todo, pelo Leão, foram 12 jogos, com seis vitórias, cinco empates e uma derrota. Um aproveitamento de 61,1%.

Menos de um mês depois, o América-MG anunciou a contratação de Roger. Pelo clube mineiro, o treinador tem uma vitória, um empate e uma derrota. O resultado de igualdade, curiosamente, foi contra o ex-clube, o Sport, na Arena Independência.

Quanto ao técnico Hélio dos Anjos, o profissional seguiu no Náutico mesmo após a perda do Estadual, comandando o clube em sete rodadas na Série B, com três vitórias, um empate e três derrotas.



Ingressos

Para o confronto do fim de semana, o Náutico divulgou o cronograma da venda de ingressos. A comercialização para o público geral começa na segunda-feira (4), às 19h, com bilhetes a partir de R$ 30.

Os portões serão abertos às 14h, e o acesso a todos os setores será realizado exclusivamente por meio de biometria facial. Crianças de até sete anos e 11 meses têm gratuidade assegurada, conforme legislação vigente. A partir dos oito anos, o cadastramento da biometria facial é obrigatório para todos os setores.

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