Futebol Náutico x América-RN: confira escalações e onde assistir Pernambucanos e potiguares estão no Grupo B da Copa do Nordeste, brigando por vaga no G4

O Náutico estreou no Grupo B da Copa do Nordeste vencendo o Ceará por 1x0. Poderia ser o início de uma grande campanha, mas não foi o que aconteceu. Nos quatro jogos seguintes, derrotas para Confiança e CSA e empates perante Juazeirense e Sampaio Corrêa. Ainda assim, o Timbu segue vivo na luta por uma vaga nas quartas de final. Para voltar a fazer bonito como foi lá no começo da competição, a equipe precisa derrotar o América-RN, nesta terça (18), nos Aflitos.



Classificação

Na sexta posição, com cinco pontos, o Náutico pode encerrar o dia até na segunda posição em caso de vitória. Um empate, a depender dos demais resultados da rodada, pode eliminar qualquer chance de classificação. O América está em quarto, com sete pontos. Os demais jogos do grupo serão quarta. São eles: Confiança (sétimo, com quatro pontos) x Sampaio Corrêa (oitavo, com dois), CSA (líder, com 10) x Bahia (segundo, com sete) e Ceará (terceiro, com sete) x Juazeirense (quinto, com seis).

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o volante Auremir desfalca a equipe. Igor Pereira deve ser o substituto. Recuperando-se de uma fratura no dedo do pé, o atacante Paulo Sérgio segue fora.



Titular desde que chegou ao clube, o zagueiro Carlinhos ressaltou a vantagem de jogar nos Aflitos. “A torcida vai ser muito importante. Ter casa cheia, com ela a favor, gritando, incentivando o tempo todo…a gente conta com o apoio dos torcedores. A gente vai em busca desses três pontos”, afirmou o defensor.

Como mandante, o Náutico não perde do América-RN desde 1998. A última e única derrota da história foi por 1x0, nos Aflitos, também pela Copa do Nordeste. Nos demais jogos, o Timbu soma 13 vitórias e três empates.

Atualmente no Náutico, o técnico Marquinhos Santos já trabalhou no América-RN, sendo campeão potiguar. Ele esteve à frente do clube no ano passado, mas saiu após eliminação para o Retrô na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.



América-RN

No lado do América estão diversos velhos conhecidos do torcedor do Náutico como o goleiro Renan Bragança, o zagueiro Iran, o lateral-esquerdo Rennan Siqueira, o volante Souza, os atacantes Thiaguinho e Giva, além do técnico Moacir Júnior.

"Esperamos um jogo difícil, contra um adversário que costuma ser forte jogando em casa. O Náutico tem uma equipe competitiva, e nós precisamos entrar concentrados para buscar um bom resultado", afirmou Siqueira.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Rayan, Carlinhos e Felipe Santana; Marcos Ytalo, Igor Pereira, Wenderson, Patrick Allan e Luiz Paulo; Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

América-RN

Gabriel Bernard; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Iran e Rennan Siqueira; Mikael, Marquinhos e Antônio Villa; Romarinho, Thiaguinho e Giva. Técnico: Moacir Júnior

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sa Junior (SE). Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Renner Lisboa dos Santos

Transmissão: Premiere (pay-per-view) e da ESPN (canal fechado)

