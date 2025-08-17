Náutico x Anápolis: confira escalações e onde assistir
Confronto diante dos goianos pode assegurar matematicamente a vaga do Timbu no quadrangular final da Série C
O Náutico está perto de garantir antecipadamente a vaga no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta o Timbu vencer ou empatar diante do Anápolis, neste domingo (17), nos Aflitos, às 19h, pela 17ª rodada. Resultado que fará com que os pernambucanos não tenham o risco de serem ultrapassados por mais de oito equipes na tabela.
“É um momento muito positivo. Conversamos com os atletas que é um jogo de classificação matemática, mas virtualmente estamos classificados. Na nossa consciência, é muito importante permanecer entre segundo e terceiro lugares porque o primeiro é muito difícil, já que a gente dependerá de inúmeros resultados negativos de um time (Caxias) que vem em um equilíbrio tão grande quanto o nosso. Mas, se continuarmos em segundo ou terceiro, levaremos algumas vantagens fundamentais, como o aspecto de decidir em casa”, afirmou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.
Escalação
Após cumprirem suspensão automática na partida passada, diante do Londrina, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius voltam ao time nas vagas de Raimar e Igor Bolt.
Em compensação, o Náutico perdeu três jogadores por suspensão. O zagueiro Carlinhos e os volantes Auremir e Marco Antônio receberam o terceiro cartão amarelo e não entram em campo. O Timbu terá uma dupla inédita na defesa, com João Maistro e Rayan compondo o setor.
No meio, Wenderson pega a vaga de Marco Antônio. Igor Pereira e Patrick Allan devem ser os outros titulares. Na frente, o técnico Hélio dos Anjos vai manter Bruno Mezenga entre os 11 que começam jogando, já que Paulo Sérgio foi diagnosticado com lesão grau um na coxa e não estará em campo.
Além disso, o Náutico tem nove jogadores pendurados com dois cartões amarelos. São eles os goleiros Muriel e Wellerson; os zagueiros João Maistro e Rayan; o meia Wenderson e os atacantes Hélio Borges, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio.
Combinação
Até perdendo o Náutico pode sair de campo com a vaga no quadrangular. Para isso, ao menos três clubes de uma lista de seis - os que ainda podem alcançar 29 pontos, mesmo precisando tirar uma larga diferença em saldo de gols - não podem vencer. São eles Brusque (em sétimo, com 22 pontos), Ypiranga (oitavo, com 21), CSA (nono, com 21), Confiança (10º, com 20), Guarani (11º, com 20) e Ituano (12º, com 20).
Ficha técnica
Náutico
Muriel; Arnaldo, João Maistro, Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Wenderson e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos
Anápolis
Paulo Henrique; Fábio, Verrone, Márcio Kaíque, João Borim; Rafael Costa, Lucão, Samuel, Jefinho; Fernandinho e Celeri. Técnico: Luiz Gabardo Junior
Local: Aflitos (Recife/PE)
Horário: 19h
Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR). Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso (AM)
Transmissão: DAZN e Sportynet