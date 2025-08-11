A- A+

Futebol Náutico x Anápolis: mais de sete mil ingressos vendidos para o confronto Timbu pode garantir a classificação antecipada ao quadrangular final que vale o acesso

O Náutico divulgou nesta segunda-feira (11) a primeira parcial de ingressos para o confronto diante do Anápolis, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 7.524 bilhetes foram vendidos para o duelo do domingo (17).

Na vice-liderança da Série C, com 29 pontos, o Náutico vem de quatro vitórias consecutivas na competição. O Anápolis é o 14º, com 19.

