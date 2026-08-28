Náutico x Athletic: confira escalações e onde assistir
Confronto será disputado nesta sexta-feira (28), às 20h30, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro
Dois jogos no Esportes da Sorte Aflitos para engatar seis pontos, se afastar do perigo da zona de rebaixamento e quem sabe retomar os planos do G6. Esse é o caminho que o Náutico espera traçar nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Como toda trajetória precisa do primeiro passo, a meta é fazer o dever de casa já nesta sexta-feira (28), contra o Athletic.
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Retornos
O Náutico terá o retorno de três jogadores para o confronto diante dos mineiros. O zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Vinícius e Júnior Todinho se recuperaram de suas respectivas lesões e devem ser relacionados para o duelo. A informação foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos.
Mesmo com o retorno, o trio não deve começar jogando. Na zaga, Gustavo Henrique deve ficar como opção, com a defesa formada por Igor Fernandes e Léo Índio. No ataque, Vinícius e Todinho serão alternativas no setor que terá Borasí, Derek e Kauã Maranhão.
O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio seguem fora. Os dois primeiros estão no departamento de fisioterapia, enquanto o centroavante ainda está na transição física.
O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 31 pontos. O Athletic é o 10º, com 34. Confronto que pode ajudar o Timbu a se distanciar da zona de rebaixamento.
“Estamos a quatro pontos da zona, mas em um equilíbrio muito positivo de atuação nos últimos seis jogos. Nosso pensamento é de que temos um objetivo institucional de fazer os 45 pontos, dando garantias ao clube para o desenvolvimento de outros aspectos, inclusive financeiros”, avaliou o treinador.
Desfalques
Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o lateral Zeca desfalca o Athletic. O outro jogador da posição, Diogo Batista, foi expulso na rodada passada, contra o Novorizontino, e também não fica à disposição do técnico Alex. Douglas Silva pode ser o escolhido para o posto. No encontro mais recente, no primeiro turno, a equipe alvirrubra venceu os mineiros por 1 x 0, com gol de Victor Andrade.
Ficha técnica
Náutico
Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos
Athletic
Luan Polli; Douglas Silva, Belezi, Jhan Pool e Enzo; Negrucci, João Miguel e Jota; Max, Wili Aponzá e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex de Souza
Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Horário: 20h30
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)
VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Transmissão: Premiere e SporTV