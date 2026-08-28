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FUTEBOL Náutico x Athletic: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta sexta-feira (28), às 20h30, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Dois jogos no Esportes da Sorte Aflitos para engatar seis pontos, se afastar do perigo da zona de rebaixamento e quem sabe retomar os planos do G6. Esse é o caminho que o Náutico espera traçar nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Como toda trajetória precisa do primeiro passo, a meta é fazer o dever de casa já nesta sexta-feira (28), contra o Athletic.

Retornos

O Náutico terá o retorno de três jogadores para o confronto diante dos mineiros. O zagueiro Gustavo Henrique e os atacantes Vinícius e Júnior Todinho se recuperaram de suas respectivas lesões e devem ser relacionados para o duelo. A informação foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos.

Mesmo com o retorno, o trio não deve começar jogando. Na zaga, Gustavo Henrique deve ficar como opção, com a defesa formada por Igor Fernandes e Léo Índio. No ataque, Vinícius e Todinho serão alternativas no setor que terá Borasí, Derek e Kauã Maranhão.

O lateral-direito Matheus Ribeiro, o volante Luiz Felipe e o atacante Paulo Sérgio seguem fora. Os dois primeiros estão no departamento de fisioterapia, enquanto o centroavante ainda está na transição física.

O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 31 pontos. O Athletic é o 10º, com 34. Confronto que pode ajudar o Timbu a se distanciar da zona de rebaixamento.

“Estamos a quatro pontos da zona, mas em um equilíbrio muito positivo de atuação nos últimos seis jogos. Nosso pensamento é de que temos um objetivo institucional de fazer os 45 pontos, dando garantias ao clube para o desenvolvimento de outros aspectos, inclusive financeiros”, avaliou o treinador.

Desfalques

Com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o lateral Zeca desfalca o Athletic. O outro jogador da posição, Diogo Batista, foi expulso na rodada passada, contra o Novorizontino, e também não fica à disposição do técnico Alex. Douglas Silva pode ser o escolhido para o posto. No encontro mais recente, no primeiro turno, a equipe alvirrubra venceu os mineiros por 1 x 0, com gol de Victor Andrade.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Athletic

Luan Polli; Douglas Silva, Belezi, Jhan Pool e Enzo; Negrucci, João Miguel e Jota; Max, Wili Aponzá e Kauan Rodrigues. Técnico: Alex de Souza

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Premiere e SporTV

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