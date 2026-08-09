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Futebol Náutico x Atlético-GO: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no domingo (9), no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Uma vitória para diminuir o risco de se aproximar da zona de rebaixamento e voltar a projetar metas maiores na Série B do Campeonato Brasileiro. No Dia dos Pais, esse é o presente que os alvirrubros desejam receber do Náutico, neste domingo (9), no Esportes da Sorte Aflitos, contra o Atlético-GO.

Escalação

O Náutico deve ter ao menos quatro mudanças no time titular. Uma delas já foi confirmada pelo técnico Guilherme dos Anjos: a entrada de Auremir na vaga de Wenderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

“Auremir entrou no último jogo e foi bem. Deve iniciar esse jogo junto com Samuel. Essa estrutura vai nos dar uma condição defensiva interessante. Estamos estruturando a equipe de uma maneira um pouco diferente, mas sem abrir mão da nossa característica comportamental para contar com esses dois jogadores e utilizar o melhor deles”, afirmou.

Na lateral esquerda, Matheus Ribeiro, que foi improvisado no setor na rodada passada, está fora do jogo por conta de uma fratura na tíbia. Igor Fernandes retorna ao posto, após cumprir suspensão automática. No ataque, Borasi ganhou a vaga de Luiz Felipe, que se recupera de lesão na coxa. Já Derek não pode enfrentar o Atlético-GO por questões contratuais e será substituído por Reginaldo, lateral-direito que será utilizado como ponta.

O confronto diante do Atlético-GO marcará o reencontro do técnico Hélio dos Anjos com Róger Silva. Os profissionais já se enfrentaram três vezes no ano. As duas primeiras pelas finais do Campeonato Pernambucano, com um empate em 3x3 na Ilha do Retiro e uma vitória por 3x0 nos Aflitos. O troco do Timbu foi pela Série B, com Róger ocupando o banco de reservas do América-MG. Os alvirrubros golearam em casa por 4x0.

Águas passadas

O técnico Guilherme dos Anjos falou pela primeira vez sobre a saída do meia Dodô, que conseguiu a rescisão de contrato com o Náutico por meio de uma decisão liminar da Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), em ação movida pelo Coimbra-MG e pelo próprio jogador. O atleta está a caminho do Jeonbuk Hyundai Motors, da Coreia do Sul.

“Nesse momento, cabe falar muito pouco sobre isso. O tempo passou, o posicionamento do clube foi muito pertinente, muito positivo com relação ao que ocorreu. Para nós, caráter é inegociável. Para alguns talvez não seja, mas a vida segue. Eu acho que a melhor coisa foi o que aconteceu”, disse.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Auremir e Jean Carlos; Reginaldo, Borasi e Kauã Maranhão. Técnico: Hélio dos Anjos

Atlético-GO

Paulo Vítor; Ewerthon, Adriano Martins, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Igor Henrique e Marrony; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Léo Tocantins. Técnico: Roger Silva

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ). Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Thayse Marques Fonseca (ambos do RJ)

Transmissão: Globo

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