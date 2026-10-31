Náutico x Avaí: confira escalações e onde assistir
Timbu enfrenta o Leão neste sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro
Imagine iniciar os últimos dois meses do ano sem o temor do rebaixamento? Isso é o que pode acontecer com o Náutico a partir de novembro. Para isso, basta o Timbu derrotar o Avaí neste sábado (31), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Faltando três rodadas para o fim do torneio, o Timbu está em 15º, com 43 pontos, enquanto o Leão é o 17º, com 37.
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Escalação
O Náutico pode contar com o retorno do goleiro Muriel, recuperado de lesão muscular após desfalcar a equipe nas últimas duas rodadas.
“Muriel sentiu uma lesão na posterior da coxa e foi detectada também uma alteração no adutor. Ele ficou no departamento médico e fomos ao jogo contra o Goiás com o Gaston, que fez uma grande partida. Contra o Juventude, Muriel ainda estava com algumas limitações, sem poder bater na bola e optamos por manter Gaston. Agora, Muriel está 100%, fez um excelente treino e hoje tem totais condições de assumir a titularidade, assim como Gaston. Confiamos plenamente em todos os jogadores”, afirmou o técnico Bruno Pivetti.
Na lateral, Ryan pode perder espaço para Igor Fernandes, com Betão e Wanderson formando a zaga. Outra alternativa seria colocar Luiz Paulo na esquerda e fazer Igor fechar a defesa ao lado de Betão.
No meio, Samuel pode recuperar a vaga perdida anteriormente para Luiz Felipe. Na frente, Vinícius se recupera de uma virose e pode ser substituído por Paulo Sérgio. Vale lembrar que Victor Andrade está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
Histórico
Náutico e Avaí já se enfrentaram oito vezes com o mando de campo dos alvirrubros e, no histórico geral, são os catarinenses que possuem mais vitórias. São quatro triunfos contra três dos pernambucanos, além de um empate.
A primeira vitória do Avaí foi pela Série B de 2002, por 2x0. Gols de Mazinho Lima e Milton Tanque. Depois, o novo triunfo foi em 2009, pela Série A. Eltinho marcou o tento que garantiu o 1x0. Ambos os jogos nos Aflitos.
Em 2014, no único jogo que o Náutico fez nos Aflitos na temporada, após passar a mandar os duelos na Arena de Pernambuco, o Timbu foi derrotado por 1x0, pela Série B. Curiosamente, o gol do Leão foi marcado pelo centroavante Paulo Sérgio, hoje jogador da equipe alvirrubra.
O encontro mais recente foi na Série B de 2021. Getúlio e Renato marcaram para o Avaí na vitória por 2x1, nos Aflitos. Djavan anotou o gol do Náutico. Jean Carlos e Vinícius, do Timbu, são remanescentes do elenco alvirrubro.
Exceções
As únicas vitórias do Náutico foram em 2004, 2006 e 2016, todas pela Série B. A primeira foi por 2x1, com gols de Jorge Henrique e Alan para os mandantes e Jardel para os visitantes. Há 20 anos, o triunfo foi por 4x1, com bolas na rede de Netinho (2), Felipe e Danilo Lins. Jorge Luiz marcou para o Leão.
Há 10 anos, Rony, Eduardo e Jefferson Nem foram os responsáveis por comandar a vitória do Náutico por 3x1. O gol do Avaí foi marcado por Lucas Coelho. O único empate entre os clubes na casa alvirrubra foi na Série B 2020. Kieza e Guillermo Paiva marcaram no empate em 2x2. O Leão balançou as redes com Jonathan e Alan Costa.
Ficha técnica
Náutico
Muriel; Arnaldo, Betão, Igor Fernandes e Ryan (Luiz Paulo); Samuel (Luiz Felipe), Wenderson e Jean Carlos; Derek, Vinicius e Borasi. Técnico: Bruno Pivetti
Avaí
Bruno Ferreira; Wallison, Allyson, Jefferson Maciel e DG; Paulo Vitor, Zé Ricardo, Daniel Penha, Jean Lucas, Luiz Henrique e Rildo; Caio Suassuna. Técnico: Marquinhos Santos
Local: Aflitos (Recife/PE)
Horário: 19h30
Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB). Assistentes: Rafael Guedes de Lima (PB) e Thania Lopes da Silva (PA)
Transmissão: SporTV e Premiere