A- A+

Futebol Náutico x Botafogo-PB: confira escalações e onde assistir Confronto marca a reestreia do técnico Hélio dos Anjos no comando do Timbu

O jogo do Náutico contra o Botafogo-PB, neste sábado (19), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro, ganhou um elemento de motivação para os alvirrubros: a volta do técnico Hélio dos Anjos, nome que agradou boa parte da torcida. Um “novato” que chega pela quinta vez ao clube, agora com a missão de fazer o Timbu conquistar o acesso à Série B.

“Esse é um momento especial, com a volta do professor Hélio e todo o staff. Essa contratação mostra a seriedade do clube, comprometido com o projeto do acesso à Série B. Foi um movimento corajoso, arrojado, que mostra a nossa grandeza. A repercussão foi extremamente positiva e isso também sinaliza o acerto da contratação”, pregou o presidente do Náutico, Bruno Becker.

No discurso, Hélio, que já conquistou um acesso pelo Náutico em 2006, subindo para a Série A, prega que o desejo é retribuir o carinho dos alvirrubros.

“Vocês sabem o privilégio que é ser treinador do Náutico. A responsabilidade que isso representa. Quero agradecer toda diretoria pela confiança no trabalho e retribuir o carinho especial que recebi de muitos torcedores. Preciso ser justo com as pessoas e a maneira que tenho isso é buscando resultados”, pontuou.

Hélio não adiantou possíveis novidades na escalação, mas indicou que deve mexer no esquema com três zagueiros, adotado anteriormente pelo técnico Marquinhos Santos.

Retrospecto

Nos 29 jogos entre Náutico e Botafogo, os paraibanos possuem uma vantagem pequena de 11 vitórias contra 10 dos alvirrubros, além de oito empates. O jogo mais recente entre os clubes foi na Série C do ano passado, nos Aflitos, com triunfo alvirrubro por 2x0. Os gols foram de Gustavo Maia (hoje no Sport) e Marco Antônio, que permanece no Timbu. Ele também vestiu a camisa do Belo em 2023.

Como mandante, o Náutico tem oito vitórias, três empates e três derrotas. O tropeço mais recente em casa foi pela Copa do Nordeste de 2024, por 1x0, nos Aflitos.

Invicto

Novo técnico do Náutico, Hélio dos Anjos nunca perdeu para o Botafogo-PB. De acordo com o site "O Gol", o treinador enfrentou o time paraibano apenas em duas oportunidades, ambas em 2023, pelo Paysandu, na Série C. Os paraenses ganharam por 1x0 em Belém e por 3x2 em João Pessoa.

O Náutico está na 17ª posição da Série C 2025, sem pontuação, após perder por 2x1 na estreia do torneio, para o Itabaiana, em Sergipe. Já o Botafogo-PB vem de vitória por 3x0 para o Confiança, no Almeidão, figurando na liderança do campeonato.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Felipe Santana e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Vinícius e Hélio Borges. Técnico: Hélio dos Anjos

Botafogo-PB

Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Guilherme Santos; Rodrigo Alves, Henrique Dourado e Gabriel Honório.Técnico: Antônio Carlos Zago

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA). Assistentes: Ledes Jose Coutinho Neto e Carlerranzy Silva de Carvalho (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também