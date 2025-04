Náutico x Botafogo-PB: histórico equilibrado marca embate entre nordestinos

A- A+

No próximo sábado (19), nos Aflitos, o Náutico recebe o Botafogo-PB, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Será o 30º jogo oficial entre pernambucanos e paraibanos na história. Um encontro marcado pelo equilíbrio.

Nos 29 jogos entre Náutico e Botafogo, os paraibanos possuem uma vantagem pequena de 11 vitórias contra 10 dos alvirrubros, além de oito empates. O jogo mais recente entre os clubes foi na Série C do ano passado, nos Aflitos, com triunfo alvirrubro por 2x0.

Como mandante, o Náutico tem oito vitórias, três empates e três derrotas. O tropeço mais recente em casa foi pela Copa do Nordeste de 2024, por 1x0, nos Aflitos. Os gols foram de Gustavo Maia (hoje no Sport) e Marco Antônio, que permanece no Timbu. Ele também vestiu a camisa do Belo em 2023.

Invicto

Novo técnico do Náutico, Hélio dos Anjos nunca perdeu para o Botafogo-PB. De acordo com o site "O Gol", o treinador enfrentou o time paraibano apenas em duas oportunidades, ambas em 2023, pelo Paysandu, na Série C. Os paraenses ganharam por 1x0 em Belém e por 3x2 em João Pessoa.

"Sei que necessitamos de uma energia grande de todos que envolvem esse clube. O torcedor do Náutico sempre foi positivo para o clube. As lembranças são as melhores possíveis em jogos decisivos e contamos com essa energia. Ela tem de estar presente no sábado. Conto com o apoio, da mentalização de um grande Náutico", afirmou o técnico, que retorna para a quarta passagem no Timbu, somando os trabalhos de 1993, 2007, 2020/2021 e 2022.

O Náutico está na 17ª posição da Série C 2025, sem pontuação, após perder por 2x1 na estreia do torneio, para o Itabaiana, em Sergipe. Já o Botafogo-PB vem de vitória por 3x0 para o Confiança, no Almeidão, figurando na liderança do campeonato.

Veja também