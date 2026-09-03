A- A+

futebol Náutico x Botafogo-SP: confira escalações e onde assistir Jogo será disputado nesta quinta-feira (3), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Leia também

• "Somos uma equipe de operários", ressalta o técnico do Náutico

• Técnico do Náutico prega paciência com utilização de pratas da casa

• Betão revela possibilidades de renovação com o Náutico para a próxima temporada

Na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, o Náutico está na área central da tabela, entre o G6, quatro pontos abaixo, e o Z4, seis acima. Cada resultado pode fazer a balança pesar para um lado. Para que o caminho siga em direção ao topo, os pernambucanos precisam seguir na sequência positiva sem derrotas, que já soma sete partidas. O Timbu entra em campo nesta noite contra o Botafogo-SP, no Esportes da Sorte Aflitos.



Estabilidade

A chave para o Náutico seguir evoluindo, na opinião do técnico Hélio dos Anjos, está na estabilidade. Fazer a equipe oscilar menos é a meta para o Timbu não voltar a se aproximar do grupo que briga contra o rebaixamento.

“Estamos procurando concretizar a estabilidade na competição. Tivemos uma fase instável e temos de trabalhar com os pés no chão. Não é por somar pontos nos últimos sete jogos que estamos no ápice. Buscar estabilidade e buscar objetivos. Estamos agora mais próximos do grupo que está à frente do que o que está atrás. A busca da estabilidade é vencer mais um jogo em casa”, declarou.

O treinador também citou a importância do retorno de dois atletas que estavam machucados no crescimento da equipe nas últimas rodadas.

“Acho que esse é o melhor momento tático das nossas beiradas de campo, principalmente no aspecto de intensidade sem a bola. Tivemos uma crescente também com o retorno de Vinícius e Todinho. Vinícius sempre foi nossa referência técnica, mas no último jogo, por exemplo, também houve uma importância imensa de Todinho, com jogo curto, ‘misturado’, de receber e entregar rápido. Assumiu a função de meia com Jean. A volta deles nos deu alternativas maravilhosas”, declarou.

Para o confronto diante do Botafogo-SP, uma das novidades na equipe pode ser a presença do atacante Danielzinho na lista de relacionados. O atleta sofreu uma lesão no quinto metatarso quando ainda estava no Ypiranga-RS e chegou ao Náutico direto para o departamento médico.

“Ele é um jogador que está com o problema solucionado, mas a questão agora é física, da participação dentro dos conjuntos de trabalho. Estou ansioso por ele. Pelo que acompanhamos, é um atleta de muitas coisas positivas, mas precisamos ter paciência caso ele ainda não esteja pronto”, apontou.

No primeiro turno, o Náutico empatou em 1x1 com o Botafogo-SP. O jogo foi disputado na Arena Nicnet e o gol alvirrubro foi marcado por Victor Andrade.

Ficha técnica



Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Igor Fernandes e Ryan (Betão); Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Botafogo-SP

Victor Souza; Gabriel Inocêncio, Ericson, Vilar e Jonathan; Matheus Sales, Morelli e Rafael Gava; Zé Hugo, Hygor e Wesley Santos. Técnico: Claudio Tencati

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Inácio Barreto Da Camara (AP)

VAR: Rafael Traci (SC)

Veja também