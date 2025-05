A- A+

Futebol Náutico x Brusque: confira escalações e onde assistir Confronto é válido pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

O Náutico tem como discurso a luta pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas a realidade dos primeiros três jogos da Série C mostrou um Timbu ainda aquém do ideal para brigar pelo G8. Com apenas um ponto em três jogos, os pernambucanos estão na zona de rebaixamento, na 18ª posição. Para transformar o objetivo em realidade, os alvirrubros precisam vencer. Meta que pode ser alcançada neste domingo (4), contra o Brusque, nos Aflitos.

Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não terá a presença do atacante Vinícius, principal contratação do clube para 2025. O atleta sofreu uma lesão de menisco no joelho esquerdo e passará por um procedimento cirúrgico, sem data para retornar aos gramados.

Sem Vinícius, o Náutico pode manter o esquema com Kelvin e Paulo Sérgio no ataque, com Caio Vítor e Patrick Allan na armação. O zagueiro João Maistro e o volante Igor Pereira se recuperam de problemas musculares e ainda não possuem presença assegurada. Felipe Santana e Marco Antônio, respectivamente, podem ser mantidos na titularidade.

“Nós sabemos que o objetivo principal é o acesso para a Série B. Então, a Série C é muito importante para nós. Precisamos pontuar, entrar com a mesma motivação de um jogo importante, da grandeza do que foi contra o São Paulo (na Copa do Brasil). A gente está em uma evolução muito boa.Tenho certeza que vamos conseguir a vitória”, afirmou o meia Caio Vítor.

Retrospecto

Náutico e Brusque já se enfrentaram cinco vezes na história, com duas vitórias do Timbu, dois empates e apenas uma derrota. O duelo mais recente foi na Série C de 2023, no empate em 2x2, no Augusto Bauer.

O Brusque é o quinto colocado da Série C 2025, com sete pontos, somando duas vitórias, diante de Guarani e Ypiranga-RS (ambas por 1x0), e um empate em 0x0 com o Ituano. Está empatado em número de pontos com os quatro clubes que estão acima (Londrina, Ituano, Maringá e Ponte Preta).

Kuki

O ex-atacante Kuki recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português (RHP). O jogador já foi transferido para o apartamento, onde continuará o acompanhamento médico e a reabilitação no hospital, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico, no dia 21 de abril.

Em nota, o RHP informou que as visitas ao paciente continuam restritas e que Kuki está recebendo assistência integral, incluindo exames e procedimentos, sem qualquer custo para o paciente ou para a família.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio Batistussi, Patrick Allan e Caio Vitor; Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Brusque

Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Éverton Alemão, Jhanpol Torres e Alex Ruan; Jean Mangabeira e Alex Paulino; Diego Mathias, Biel, Guilherme Pira; Álvaro. Técnico: Filipe Gouveia

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Josué Reis de Jesus Junior (BA). Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Bruno da Paixao (ambos da BA)

Transmissão: Nosso Futebol

