Futebol Náutico x Brusque: confira escalações e onde assistir Confronto será realizado neste domingo (7), às 19h, no Augusto Bauer, na abertura do quadrangular da Série C

Chegar ao G8, após dois anos seguidos batendo na trave, era o primeiro objetivo do Náutico na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Concluída a missão, o foco agora está no acesso à Série B. No meio do caminho, um quadrangular. Neste domingo (7), o Timbu estreia diante do Brusque, no Augusto Bauer. Ponte Preta e Guarani são os outros integrantes da chave. A abertura da “nova competição dentro da mesma competição”, com seis finais que definirão o futuro dos alvirrubros.





Escalação

O técnico Hélio dos Anjos confirmou que deve ter quase todo o elenco à disposição, mas não indicou qual será o time titular. Recuperado de dores musculares, Muriel estará na lista de relacionados e deve voltar ao time titular na vaga de Wellerson.

O zagueiro Mateus Silva se recuperou de problemas musculares e também fica à disposição do treinador. Com dores lombares, Paulo Sérgio permanece fora. Assim como o meia-atacante Lucas Cardoso, que segue no departamento médico em recuperação de uma lesão no joelho.

“Foi uma semana bem cheia para o G1 (time titular) porque eles estão trabalhando desde segunda-feira. Estou muito feliz porque recuperamos os atletas e desenvolvemos tudo o que queríamos”, afirmou o treinador.

Regulamento

No quadrangular, as equipes fazem três jogos de ida e três de volta. Por ter encerrado na terceira posição, o Náutico ganhou o direito de fazer a última partida em casa, contra o mesmo Brusque. No outro bloco da competição estão Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Os dois melhores de cada chave sobem de divisão. Os líderes disputam as finais.

Na primeira fase, nos Aflitos, Náutico e Brusque empataram em 0x0. Os catarinenses, aliás, não perderam para os adversários do quadrangular na etapa inicial. A equipe venceu o Guarani por 1x0, no Augusto Bauer, e goleou a Ponte Preta por 4x1, no Moisés Lucarelli.

STJD

Em julgamento realizado na última sexta, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de forma unânime, votou de forma contrária ao pedido de impugnação da partida entre Anápolis e Guarani, pela 13ª rodada da Série C. O Bugre acionou a Justiça alegando que houve erro de direito no momento em que o time goiano ficou por alguns minutos com um jogador a mais em campo.

No fim, porém, o Tribunal manteve o resultado da partida, não alterando os destinos dos clubes na competição. O Guarani segue na mesma posição em que estava no G8, o Anápolis permanece fora da zona de rebaixamento e o CSA, terceiro interessado que esperava uma impugnação da partida para ter chances de evitar a queda à Série D, foi de fato rebaixado.

Ficha técnica

Brusque

Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto e Jhan Pool; Mateus Pivô, Jean Mangabeira, Alex Paulino e Aílton Santos; Diego Mathias, Olávio e Guilherme Pira. Técnico: Bernardo Franco



Náutico

Muriel; Arnaldo, João Maistro, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Samuel Otusanya (Bruno Mezenga).

Local: Augusto Bauer (Brusque/SC)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (ambos do MS)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Sportynet, DAZN

