Náutico x Brusque: ingressos esgotados para arquibancadas para jogo contra o Brusque
Mais de 14 mil bilhetes foram vendidos para o duelo que pode assegurar o acesso do Timbu à Série B
O Náutico comunicou nesta terça-feira (7) que esgotou os ingressos destinados aos setores das arquibancadas para o jogo contra o Brusque, sábado (11), nos Aflitos, pelo quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Mais de 14 mil bilhetes foram vendidos para o confronto.
Leia também
• Náutico pode ser o clube que Paulo Sérgio mais fez gols na carreira; confira números
• Náutico anuncia promoção de ingressos para jogo contra o Brusque
O melhor público do Náutico na Série C deste ano foi diante do Guarani. Ao todo, 15.311 torcedores acompanharam a derrota por 2x0 pela segunda rodada do quadrangular. O Timbu, aliás, tem a melhor média da competição no quesito, com 8.574 presentes por partida.
No ano, o jogo com mais alvirrubros nos Aflitos foi pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo. O Náutico teve 16.832 torcedores na derrota por 2x1 para o Tricolor. O confronto também gerou uma verba nas bilheterias de R$ 1.600.968,00, a maior renda da história do clube pernambucano como mandante.
ATENÇÃO! TEMOS 14.314 INGRESSOS VENDIDOS PARA NÁUTICO X BRUSQUE.— Náutico (@nauticope) October 7, 2025
SETORES VERMELHO/GAZZANEO, HEXA E CALDEIRÃO ESGOTADOS!!!
RESTAM APENAS INGRESSOS PARA O SETOR DE CADEIRAS
COMPRE ENQUANTO AINDA DÁ TEMPO E VENHA APOIAR O NÁUTICO NA BUSCA PELO ACESSO
COMPRE AQUI:… pic.twitter.com/3TfGs2T7C7