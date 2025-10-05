Náutico x Brusque, Ponte x Guarani: confira os cenários da última rodada do quadrangular da Série C
Timbu não depende apenas de si para conseguir subir de divisão e precisará secar o Bugre no derby campineiro
A definição do segundo clube que subirá de divisão no Grupo C do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025 ficou para a última rodada. A Ponte Preta, líder com 10 pontos, já garantiu a presença na Série B. Náutico, Brusque e Guarani seguem na disputa. No caso do Timbu, o clube não depende apenas de si para celebrar o acesso. Confira os cenários da fase final.
Leia também
• Hélio dos Anjos analisa empate do Náutico com o Guarani e planeja decisão do acesso na última rodada
• Em jogo disputado, Náutico empata com Guarani e adia definição do acesso na Série C
Na lanterna, com cinco pontos, o Náutico terá que fazer primeiro o dever de casa. No próximo sábado (11), nos Aflitos, o Timbu recebe o Brusque, em terceiro, com seis pontos. Só a vitória interessa aos pernambucanos. Mas ela não será suficiente para subir de divisão.
Além de vencer o Brusque, o Náutico tem de torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. Se o jogo terminar empatado, o Timbu só conseguirá avançar se ganhar por mais de três gols de diferença.
“Nós vamos chegar vivos ao último jogo. Se vamos depender da Ponte, só Deus pode controlar. Mas estamos vivos para conseguir a vitória”, avaliou o técnico Hélio dos Anjos.
O treinador, aliás, comentou que chegou a receber uma sondagem de um clube de Série B no meio do quadrangular, mas reforçou que não pretende deixar o Náutico.
“Eu sou o treinador mais veterano de todas as divisões, mas estou entregando resultados nos últimos sete anos naquilo que me dão. Se é Série C, faço com orgulho. Se for Série B, também. Vou ser sincero: recebi um telefonema de um clube da Série B. Olhei, sabia o que era, mas não vou discutir. Não ia largar o Náutico. Você acha que eu ia largar se eu perdesse aqui? Acha que ia enfrentar minha torcida? Que me apoia em todos os sentidos? Não ia largar. Vamos chegar vivos na última rodada”, explicou, após o empate em 1x1 com o Guarani, no Brinco de Ouro.
Rivais
No caso do Guarani, o acesso pode acontecer de forma direta em caso de vitória. Se empatar, terá de torcer para o Náutico não ganhar e ultrapassar no saldo de gols. Também terá de secar o Brusque, que não pode derrotar o Timbu. Ou seja, o melhor para o Bugre é um empate entre pernambucanos e catarinenses.
Se for derrotado, aí de fato apenas um empate no jogo entre Náutico e Brusque garante o Guarani na Série B. O Bugre, na abertura do quadrangular, perdeu por 1x0 para a Ponte Preta, no Brinco de Ouro.
No caso do Brusque, o acesso vem com uma vitória diante do Náutico somado ao tropeço do Guarani. Se o Bugre ganhar, os catarinenses permanecerão na Série C.