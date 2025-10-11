A- A+

Futebol Náutico x Brusque: veja escalações e onde assistir jogo que vale o acesso à Série B do Brasileiro Confronto, nos Aflitos, é válido pela rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro

O último jogo do Náutico em 2025. O último nos Aflitos. Um “até logo”, enquanto não recomeça a próxima temporada, com novos desafios em casa. Mas, para alguns desfechos, o Timbu quer dizer “até nunca mais”. Neste sábado, os alvirrubros recebem o Brusque, pela rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Dia que pode marcar o regresso à Série B. A última chance do ano para celebrar a primeira alegria de 2026.



A última oportunidade para o último colocado. Na lanterna do Grupo C, com cinco pontos, o Náutico não depende apenas de si para subir de divisão. O clube precisa vencer o Brusque, em terceiro, com seis pontos, e torcer por um tropeço do Guarani.

O Bugre, em segundo, com sete, enfrenta a Ponte Preta, líder, com 10 e já garantida na Série B 2026. O clássico campineiro será no Moisés Lucarelli. Caso o Guarani empate, o Náutico só conseguirá o acesso se ganhar por mais de três gols de diferença.



“Já os enfrentamos duas vezes na competição e, em ambas, foram partidas de muito embate, com o Brusque propondo o jogo. Nesse momento, eles também serão obrigados a propor o jogo. Vejo isso de forma positiva para nós. Os pequenos detalhes que trabalhamos, com o crescimento de alguns atletas, serão nosso diferencial para conquistarmos o objetivo”, reforçou o auxiliar do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Time

O Náutico pode ter duas mudanças no setor ofensivo para o jogo. Recuperado de lesão na coxa, Vinícius voltou aos treinamentos e pode recuperar a vaga no ataque. Já Paulo Sérgio, autor do gol de empate diante do Guarani, no Brinco de Ouro, se recupera de uma virose e não tem presença confirmada.

Mais de 15 mil ingressos foram vendidos para o confronto. A diretoria do Náutico também preparou uma premiação de R$ 1 milhão em caso de acesso. Além disso, um grupo de alvirrubros se juntou para ajudar com outro “bicho”, de R$ 500 mil. Bonificação que terá contribuição também do próprio técnico alvirrubro, Hélio dos Anjos, e de Guilherme.

Outro grupo

Todos os quatro clubes do Grupo B chegam com chances de acesso. Líder, com nove pontos, o Londrina enfrenta, no Vitorino Dias, o São Bernardo-SP, em segundo, com seis. O Floresta, com a mesma pontuação dos paulistas, mas em terceiro por conta do critério de gols marcados, visita o Caxias, lanterna, com três. O jogo será no Centenário.

O Londrina só precisa de um empate para subir. Se perder, terá de secar o Floresta. O São Bernardo pode subir direto se vencer por dois gols de diferença. Se for por um, pode ficar fora caso o Floresta ganhe por dois ou mais.

Se empatar, o São Bernardo passa se o Floresta não ganhar. Uma derrota dos visitantes só garante acesso se, na outra partida, o Caxias ganhar por apenas um gol de diferença. Para os cearenses, consequentemente, a meta é secar os paulistas e fazer sua parte.

Já o Caxias tem de vencer por pelo menos dois gols de diferença e o São Bernardo perder para o Floresta. Se ganhar por apenas um, a vaga é do time paulista, levando em consideração o critério do confronto direto.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Wenderson, Vitinho e Lucas Cardoso; Hélio Borges (Paulo Sérgio), Igor Bolt (Vinícius) e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Brusque

Matheus Nogueira; Jean Mangabeira, Jhan Torres e Éverton Alemão; Matheus Pivô, Bernardo, Guilherme Pira e Alex Ruan; Clinton, Olávio e Diego Mathias. Técnico: Bernardo Franco

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG). Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: DAZN, SportyNet+

