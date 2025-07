Náutico x Caxias: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Náutico começou a rodada no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, mas, com os resultados do fim de semana, o clube deixou a zona de classificação ao quadrangular que vale o acesso. Mas o retorno pode acontecer nesta segunda-feira (20), às 19h30. Para recuperar a vaga e não se distanciar do grupo dos oito melhores, o Timbu terá de superar o líder da competição, o Caxias, nos Aflitos.

Retrospecto

Mesmo distante 10 pontos do Caxias, que está no topo da Série C, o Náutico pode se apegar ao retrospecto diante do adversário. Nos cinco jogos contra os gaúchos na história, os pernambucanos nunca perderam, com três vitórias e dois empates.

As equipes, contudo, chegam ao confronto com um fator em comum: ambos não perdem há cinco jogos na Série C. O Caxias venceu todos os duelos no recorte, enquanto o Náutico ganhou duas vezes e empatou três.

Escalação

O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, não indicou qual será a escalação, mas deu pistas quanto à possibilidade de mexer no ataque, setor que tem sofrido críticas por não balançar as redes há duas rodadas. Uma das novidades pode ser a entrada do atacante Lucas Cardoso.

“Lucas é um jogador de nível de competitividade alto. O Cuiabá passou para gente tudo dele, mas tem a questão da adaptação por estar chegando. Mas trata-se de um jogador interessante tecnicamente. O ataque é um setor que me preocupa porque não podemos passar dois jogos e chutar praticamente duas bolas a gol. Em cima disso, temos de criar situações e, se for para mudar, faremos com a maior naturalidade do mundo”, frisou.

Paulo Sérgio e Hélio Borges, outros dois jogadores de ataque que entraram no decorrer do jogo contra o Figueirense, também ficam como opção. Perante os catarinenses, o treinador montou o setor ofensivo com Bruno Mezenga, Kelvin e Marquinhos.

Enquanto o ataque ainda está aquém do ideal, a defesa segue sendo a melhor da competição, com apenas seis gols sofridos. O objetivo do Náutico, agora, é equilibrar os setores para seguir no G8.

“Esse jogo para nós é um jogo comum por ser de regularidade, mas super decisivo pela nossa necessidade. A gente tem colocado isso para os jogadores. E eu não tenho um time de crianças. Eu não tenho um time que vai sentir o momento. Eu acho que nós temos um grupo equilibrado nesse sentido e nós temos que fazer prevalecer essa ousadia nossa com o equilíbrio defensivo. Nós tomamos quatro gols nos 11 jogos. Os outros dois foram no primeiro jogo (sob o comando de Marquinhos Santos)”, ressaltou.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Vinícius ; Kelvin (Hélio Borges), Bruno Mezenga (Paulo Sérgio) e Marquinhos (Lucas Cardoso).Técnico: Hélio dos Anjos

Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Yann Rolim; Calyson, Iago e Eduardo Melo. Técnico: Júnior Rocha

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Angleison Marcos Vieira Monteiro (RO). Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Joverton Wesley De Souza Lima

Transmissão: Nosso Futebol:

