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futebol Náutico x Ceará: confira escalações e onde assistir Timbu enfrenta o Vozão nesta terça-feira (18), às 21h30, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

É possível acreditar em uma reação do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro? A pergunta é endereçada principalmente aos torcedores, mas o técnico Hélio dos Anjos foi o primeiro a responder. Com confiança, o treinador acredita que a atual fase é um “problema momentâneo”, que pode começar a ser resolvido a partir desta noite, no confronto diante do Ceará, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro.





Confiança

“Eu acredito. Quem precisa acreditar primeiramente sou eu que comando o grupo. Estamos tendo problemas. Ninguém está achando que está tudo bem. Em 12 jogos, ganhamos um. Perdemos posições na tabela em função de não rendermos aquilo que esperávamos, com os adversários passando a jogar mais. O que posso dizer ao torcedor é que vamos continuar firmes. Contamos com a presença dele”, afirmou.

Para o confronto, o Náutico não terá o lateral-direito Arnaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Reginaldo deve ser o substituto. Já o zagueiro Betão e o meia Pato Nuñez foram expulsos diante da Ponte Preta. Léo Índio deve retornar à zaga, com Samuel ficando na cabeça de área ao lado de Wenderson.



Dúvidas

Na frente, Hélio comentou sobre a possibilidade de utilizar o atacante Vinícius, que se recupera de uma lesão na coxa, e Derek, que vem sendo bastante criticado pela torcida.

“Posso estar na maior dificuldade do mundo, mas não sacrifico jogador. Se tiver que sacrificar a condição técnica e vida útil de Vinícius, eu não farei. Ele só estará à disposição quando estiver pronto para fazer tudo que for proposto. Ele é um jogador que não podemos querer que faça mais do que já está fazendo. Tem sido altamente profissional na recuperação e não quero transferir para ele a resolução de um problema momentâneo”, explicou.

“Sobre Derek, nós mudamos o posicionamento dele e ele começou a reagir. Parou de ser um jogador central para ser de lateral de campo, mas ele iniciou a carreira assim. Na última partida, foi o único que estava conseguindo reter bola na frente. Não tivemos um dia feliz com Maranhão, mas é normal. Achei que Luiz Cláudio, quando entrou, conseguiu mais”, indicou.

“Derek é um jogador que tem muita confiança. Se vai iniciar jogo ou não, eu não posso falar porque não quero que o Ceará tenha algo (informação), já que não vou ter nada dele”, argumentou.

O Náutico é o 15º colocado da Série B, com 27 pontos. O Ceará é o 16º, com 25. O jogo será um confronto direto para fugir do risco de se aproximar da zona de rebaixamento. “Para mim é um clássico. Uma pena não ter acontecido na Copa Nordeste. Nós vamos fazer o melhor para ganhar porque nós estamos precisando”, apontou.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Léo Índio, Gustavo Henrique e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Kauã Maranhão. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Ceará

Richard; Rafael Ramos, Éder, Júlio César e Sávio; Richardson, Giovanni e Vina; Giulio, Lucca e Nicolás Ferreira. Técnico: Daniel Paulista

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h

Árbitro: Afro Rocha De Carvalho Filho (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Rafael Guedes de Lima (ambos da PB)

Transmissão: SporTV, Premiere e getv

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