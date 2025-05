A- A+

Náutico x Confiança: confira escalações e onde assistir Timbu encara o Dragão neste sábado (3), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

A distância do Náutico para o G8 da Série C do Campeonato Brasileiro já foi de apenas um ponto. Pulou para dois e hoje está em quatro. Cresceu a cada rodada em que o time desperdiçou a chance de vencer. Já são quatro jogos sem triunfos. Na 18ª posição, com dois pontos, o Timbu está na zona de rebaixamento. Mais perto de uma queda para D do que de um acesso para B. Precisando reagir para não ver os adversários ainda mais de longe na parte de cima na tabela, os pernambucanos recebem o Confiança, neste sábado (3), nos Aflitos.

Mezenga

O substituto do atacante Paulo Sérgio, expulso no jogo passado, contra o Brusque, deve ser mesmo Bruno Mezenga. Um centroavante que ganhou elogios do auxiliar-técnico da equipe, Guilherme dos Anjos.

“Bruno é um atleta que conhecemos muito bem por ter jogado contra inúmeras vezes. Foi uma surpresa grande para nós, na vinda para cá, conhecer um Bruno totalmente diferente. Foi uma surpresa positiva. É um jogador com um nível de profissionalismo e, principalmente, um nível de força ainda muito grande, apesar das limitações que vão ocorrendo em função do tempo, da idade”, iniciou.

Bruno, aliás, foi o autor dos gols do Náutico na vitória por 2x1 diante do mesmo Confiança, também nos Aflitos, mas pela Série C de 2024. Um dos melhores momentos do atleta com a camisa alvirrubra. Com o passar do tempo, porém, o desempenho do jogador ficou abaixo do esperado. Fase que o auxiliar acredita que vai mudar em breve.

“Desde o dia que chegamos, por tudo que tiramos de informação, Bruno era um atleta que estava um pouco sentido por conta de algumas coisas que ocorreram na vida dele, além de coisas internas. Estava um pouco para baixo e, desde o momento que chegamos, ele utilizou isso para renovar energia, a possibilidade de jogar. Vejo nele uma vontade muito grande. Não tenho dúvidas que ele vai nos ajudar”, frisou.

Pressão

Nesta semana, a fachada da sede dos Aflitos foi pichada, com mensagens cobrando melhores resultados e direcionando críticas aos dirigentes do clube. Sinal de que o ambiente é de pressão no Náutico. Guilherme, porém, encara a cobrança com naturalidade.

“Estamos extremamente incomodados (com a fase), isso aí não tenha dúvida. No futebol, a vitória não é qualquer coisa: é a única coisa. Então nós temos que buscar essa vitória. Não vejo maiores problemas com relação à atmosfera, baseado no que foi o jogo passado. A torcida cobrou num momento que deveria ter cobrado, que é pós-jogo praticamente, um pouquinho ali no intervalo, mas muito tranquilo. Achei a postura da torcida muito melhor do que foi contra o Botafogo-PB”, apontou.

No histórico geral de confrontos diante do Confiança em casa, o Náutico possui quatro vitórias e três derrotas. O tropeço mais recente foi em 2021, na Série B, por 4x0.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, João Maistro, Carlinhos, Igor Fernandes; Auremir, Wenderson, Patrick Allan; Kelvin, Caio Vitor e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Confiança

Rafael Mariano; Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Airton; Fábio, Dionísio e Luiz Otávio; Geovane, Ronald Camarão e Breyner Camilo. Técnico: Luizinho Vieira

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB). Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (ambos da PB).

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

