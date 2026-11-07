Náutico x CRB: confira escalações e onde assistir
Confronto entre pernambucanos e alagoanos será neste sábado (7), nos Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro
Com a leveza de quem não corre mais risco de rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico recebe o CRB, neste sábado (7), nos Aflitos, pela 37ª rodada da Série B. Confronto que tem mais peso no lado do Galo, que luta para encerrar a fase de pontos corridos no G6 que mantém os alagoanos na briga pelo acesso. Para o Timbu, o duelo tem uma curiosidade: um triunfo pode ajudar o rival Sport, que também sonha com a elite nacional em 2027. Cenário que faz parte da torcida alvirrubra “pedir” por uma derrota.
Nas redes sociais, diversos torcedores brincaram com a situação ao longo da semana. “Não vai subir ninguém”, “derrota é obrigação” e “vamos perder, Náutico” foram algumas das mensagens na postagem do clube.
Antes do confronto, o Náutico decidiu liberar alguns jogadores do time profissional. Não estarão em campo o goleiro Muriel, os laterais Arnaldo e Igor Fernandes, os volantes Wenderson e Auremir, o meia Jean Carlos e os atacantes Vinícius, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. A tendência é que Bruno Pivetti escale diversos atletas da base para compor o time.
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Tabu
Todas as três vezes que o CRB venceu o Náutico como visitante foram em jogos que aconteceram na Arena de Pernambuco. O Galo ganhou por 3x1 na Série B 2016, 1x0 na edição do torneio do ano seguinte e 3x1 na Segundona de 2021, quando o duelo foi transferido da casa alvirrubra para o palco de São Lourenço da Mata por conta do protocolo de segurança durante a pandemia da Covid-19. O meia Jean Carlos e o atacante Vinícius são remanescentes do confronto.
O Náutico é o 15º colocado, com 46 pontos e já sabe que, em 2027, terá um clássico na Série B, contra o Santa Cruz, que subiu de divisão recentemente. O Sport, caso não consiga o acesso, será o terceiro representante do Trio de Ferro na Segundona.
A última vez que os três principais clubes do Recife jogaram a mesma divisão foi em 2005. Náutico e Santa Cruz terminaram no G8 e avançaram ao quadrangular. O Sport brigou contra o rebaixamento e conseguiu evitar a queda. No fim da temporada, apenas a Cobra Coral celebrou o acesso à Série A.
Ficha técnica
Náutico
Guruceaga; Reginaldo (Hector), Betão (Índio), Wanderson e Luiz Paulo; Léo Índio (Uchoa), Caio Soares, Halanzinho e Redaelli; Kauã Maranhão e Luiz Claudio. Técnico: Bruno Pivetti
CRB
Vitor Caetano; Hereda, Bressan, Lyncon e Reverson; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Mikael e Vinícius Barata. Técnico: Fábio Matias
Local: Aflitos (Recife/PE)
Horário: 21h30
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ). Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza (RJ) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Transmissão: GE TV, Premiere e Sportv