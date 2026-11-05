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FUTEBOL Náutico x CRB: ingressos à venda para penútima rodada da Série B Partida será disputada neste sábado (7), às 21h30; entradas custam a partir de R$ 50

O Náutico iniciou, nesta quinta-feira (5), a venda de ingressos para o confronto contra o CRB, válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para este sábado (7), às 21h30, no Estádio dos Aflitos, no Recife.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos por meio do site da FutebolCard.

O acesso a todos os setores será feito exclusivamente por biometria facial, que deve ser cadastrada previamente também no site.

Ingressos

Os valores variam de acordo com o setor e a modalidade do ingresso. Para os setores Vermelho e Hexa, os preços são R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Nas cadeiras, os bilhetes custam R$ 180 e R$ 90, respectivamente.

Já para a torcida visitante, os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). O Náutico disponibilizou uma carga de 3 mil entradas para os torcedores do CRB, cuja comercialização ficará sob responsabilidade do clube alagoano.

Acesso ao estádio

Em razão da divisão dos setores para a partida, os espaços Vermelho e Hexa serão unificados excepcionalmente.

Com isso, os torcedores poderão circular livremente entre as duas áreas pela parte interna do estádio. Os portões serão abertos às 19h30, duas horas antes do início do confronto.

Crianças de até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, conforme a legislação vigente. A partir dos 8 anos, o cadastramento da biometria facial é obrigatório para todos os setores.

Sem a validação do cadastro, não será possível realizar check-in, comprar ingressos ou entrar no estádio.

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