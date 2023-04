Náutico x Cruzeiro: confira escalações e onde assistir

A- A+

Após ser eliminado para o Salgueiro, nas penalidades, nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o Náutico volta a campo nesta quinta (13), contra o Cruzeiro, nos Aflitos, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Quem avançar de etapa, embolsará R$ 3,3 milhões - o Timbu já faturou R$ 3,75 milhões até o momento ao superar São Bernardo/SP e Vila Nova em etapas anteriores.



Para o confronto desta noite, o técnico Dado Cavalcanti não terá o goleiro Vagner, com dores no joelho. Cássio será o substituto. Na frente, a equipe terá os retornos de Kayon e Matheus Carvalho, recuperados de lesão.



Esquema de segurança

A Polícia Militar colocará 298 policiais militares para garantir a segurança no jogo.

A área interna do Estádio contará com 93 PMs do Batalhão de Choque. Sob o comando do 13º BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 205 policiais que farão a segurança dos torcedores.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação dos vândalos.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.





Histórico na Copa do Brasil



A primeira participação do Náutico na Copa, em 1989, terminou com uma desclassificação nas oitavas de final. No ano seguinte, porém, o Timbu teve seu melhor desempenho na competição. O clube foi semifinalista, perdendo na fase para o Flamengo. O artilheiro do torneio em 1990, inclusive, foi o atacante alvirrubro Bizu, autor de sete gols.



Nos anos de 1991, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004 e 2021, o Náutico não obteve vaga na Copa do Brasil. Em 1992, 1995, 2001, 2013, 2016 e 2017, a eliminação foi na primeira fase. Em 1999, o Timbu caiu ainda na etapa preliminar, perante o rival Santa Cruz.



O Náutico foi eliminado na segunda fase nos anos de 2000, 2002, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019 e 2020. Na terceira, sucumbiu em 2015. Na quarta, em 2018. O Timbu chegou até as oitavas de final em 1993, 2003, 2006, 2008, 2009 e 2011. A melhor campanha do clube no século atual foi em 2007, ficando entre os oito melhores da Copa do Brasil, sendo eliminado nas quartas de final para o Figueirense.



Onde assistir?



O jogo será transmitido na SporTV e no Premiere FC



Prováveis escalações



Náutico

Vágner; Victor Ferraz, Paulo Miranda, Denilson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho (Gabriel Santiago); Paul Villero, Jael e Kayon. Técnico: Dado Cavalcanti



Cruzeiro

Rafael Cabral; Luciano Castán, Lucas Oliveira, Marlon e Willian; Ramiro, Felipe Machado e Nikão; Mateus Vital (Stênio), Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE). Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Transmissão: SporTV, Premiere FC

