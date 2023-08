A- A+

Futebol Náutico x CSA: veja escalações e onde assistir Pernambucanos estão na sexta colocação da Série C, com 24 pontos, enquanto os alagoanos ocupam o 10º lugar, com 21

Duelo nordestino para acirrar a briga pelo G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (6), nos Aflitos, o Náutico recebe o CSA. Os pernambucanos estão na sexta colocação do torneio, com 24 pontos, enquanto os alagoanos ocupam o 10º lugar, com 21.

O técnico Fernando Marchiori não divulgou a escalação do Náutico, mas uma coisa é certa: ao menos na lista de relacionados, ele está ansioso pela volta de um trio que desfalcou a equipe nos últimos duelos.

“Ainda teremos uma avaliação médica sobre Jael, Gabriel Santiago e Bryan. Vai depender da evolução deles. Alguns desses têm de voltar”, declarou. O centroavante não joga desde o dia 10 de julho, contra o Ypiranga-RS, por conta de dores na coxa. Já o meia sentiu um desconforto muscular na região anterior da coxa direita e não atuou na rodada passada, perante o Operário-PR. Por fim, o lateral teve uma lesão grau um no músculo adutor da perna direita nesta semana e também é dúvida.

Na frente, o treinador preferiu manter o mistério. Além de Jael, Jeam e Ribamar - esse último chegou recentemente e pode estrear - brigam pelo posto de centroavante. Outro cenário seria atuar sem um atacante fixo na área.

No lado do CSA, o técnico Marcelo Cabo terá o retorno do volante Moisés, que cumpriu suspensão automática. Já Rhayner, expulso diante do Pouso Alegre, desfalca a equipe.

Onde assistir?

O jogo entre Náutico e CSA será transmitido no streaming do "Nosso Futebol", DAZN e Goat.

Prováveis escalações

Náutico

Vagner; Diego Ferreira, Richardson, Denilson e Rennan Siqueira; Victor Ferraz, Jean Mangabeira, Souza e Eduardo; Berguinho e Paul Villero. Técnico: Fernando Marchiori

CSA

Dalberson; Arnaldo, Ednei, Rafael Forster e Ernandes; Bruno Matias (Marciel), Moisés Ribeiro e Tomas Bastos; Iago Teles, Gabriel Taliari e Júnior Todinho.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES). Assistentes: Pedro Amorim de Freitas e Guthieri Javarini Rodrigues



