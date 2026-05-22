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Futebol Náutico x Cuiabá: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B Timbu e Dourado se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 19h, no Esporte da Sorte Aflitos

O Dia do Abraço é celebrado anualmente em 22 de maio. A data foi criada com o objetivo de incentivar a demonstração de carinho entre as pessoas. Nesta sexta-feira (22), no Esporte da Sorte Aflitos, o que os alvirrubros mais desejam é celebrar a ocasião com muitos abraços. Festa que depende somente de uma vitória do Náutico. A equipe recebe o Cuiabá, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Diferenças

Nos últimos quatro jogos, Náutico e Cuiabá não perderam. Mas as semelhanças terminam por aí. O Timbu venceu três e empatou um, enquanto o Dourado ficou no resultado de igualdade em todos os duelos. A invencibilidade do time de Mato Grosso é ainda maior, de seis partidas sem tropeços.

O problema é que, nos três primeiros jogos da Série B, o Cuiabá empatou dois e perdeu um. A equipe está na 16ª posição, com 10 pontos, apenas um a mais do que o Botafogo-SP, em 17º e primeiro integrante da zona de rebaixamento. O Náutico, por outro lado, é o vice-líder, com 16 pontos, e pode terminar a rodada na liderança se vencer o Dourado e contar com o tropeço do atual dono do topo, o São Bernardo, que visita o Atlético-GO, domingo (24), no Antônio Accioly. Os paulistas têm 17 pontos.

Diante da possibilidade de assumir o topo da tabela, o técnico Hélio dos Anjos pregou respeito ao adversário, mas demonstrou otimismo. “O Cuiabá tem tradição, é um time que vem dificultando ao máximo os adversários na parte defensiva.Tem um conjunto experiente e o Eduardo Barros (técnico) é inteligente, tem uma linha de trabalho positiva. Esperamos jogar o que estamos jogando para conseguir o resultado”, apontou.

Outro detalhe que separa Náutico e Cuiabá é o aproveitamento ofensivo. O Timbu é, ao lado do São Bernardo, o clube que mais balançou as redes na Série B, com 15 gols. Já o adversário tem o pior ataque, com apenas quatro. Em compensação, o Dourado também é o clube que menos foi vazado, sofrendo somente quatro gols.

Em termos de comparação, o atacante Vinícius, do Náutico, tem mais gols do que todo o time do Cuiabá. O jogador divide a artilharia da Série B ao lado de Perotti (Sport), Morelli (Botafogo-SP) e Ronaldo Tavares (Athletic). Esse último, porém, não jogará mais em 2026 após sofrer uma ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho direito, com previsão de retorno apenas no início de 2027.



Para o confronto, a tendência é que Derek, com dores na coxa, seja vetado, dando lugar para Paulo Sérgio. O restante da equipe deve ser a mesma que venceu o Operário na rodada anterior.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Wanderson e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Dodô;

Vinicius, Paulo Sérgio e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos

Cuiabá

Marcelo Carné; João Basso, Calebe, Gabriel (Asad) e Nino Paraíba; Raul, Weverson, David Miguel e Marlon; Kauan e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Eduardo Barros.

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Edina Alves Batista (SP). Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini Nogueira.

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro

Transmissão: SporTV e Premiere

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