Náutico x Ferroviário: confira escalações e onde assistir

O Náutico está próximo de conseguir a classificação à fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Basta vencer o Ferroviário, nesta quarta (22), nos Aflitos. Quarto colocado do Grupo B, com 10 pontos, o Timbu pode até terminar na liderança da chave, a depender dos demais resultados da rodada.



Para ficar no topo, o Náutico teria que ficar atento aos demais compromissos da noite e secar todos que estão acima. O Sergipe (3º, com 10) pega o Sampaio Corrêa, no Batistão. O ABC (2º, com 11) encara o Fluminense/PI, no Frasqueirão, enquanto o líder Ceará, com 13 pontos, joga contra o Atlético/BA, no Presidente Vargas.





Se empatar o Náutico terá que secar o Sergipe ou torcer para o Santa Cruz não vencer o Fortaleza, no Arruda. Em caso de tropeço, aí o foco é em não ver a Cobra Coral triunfando.



Para o confronto, o técnico Dado Cavalcanti não terá o meia-atacante Matheus Carvalho, com lesão na coxa direita. O volante Nathan é o provável substituto, fechando o setor com Jean Mangabeira e Souza.



Onde assistir?



O jogo entre Náutico e Ferroviário será transmitido pelo streaming “Nosso Futebol” e pela DAZN.



Prováveis escalações



Náutico



Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Paulo Miranda e Diego Matos; Jean Mangabeira, Nathan e Souza; Kayon, Paul Villero e Jael. Técnico: Dado Cavalcanti



Ferroviário/CE

Douglas Dias; Rodrigo Negueba; Roni Lobo, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln; Felipe Guedes e Thiagunho; Deizinho, Erik Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga e Alisson Lima Damasceno (ambos do PI).

