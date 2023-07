A- A+

Futebol Náutico x Figueirense: veja escalações e onde assistir Timbu é o sexto colocado da Série C, com 19 pontos, enquanto o Figueira é o nono, com 16

O Náutico entra em campo neste sábado (15), nos Aflitos, contra o Figueirense, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu é o sexto colocado, com 19 pontos, enquanto o Figueira é o nono, com 16. O jogo é considerado um confronto direto por vaga no G8 que garante espaço no quadrangular.

Para o jogo, o técnico Fernando Marchiori não terá as presenças do meia Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do centroavante Jael, com lesão na coxa. Na vaga do camisa 8, o Timbu pode ter opções mais defensivas, como Elton, ou mais ofensivas, casos de Alisson Santos, Bryan ou Gabriel Santiago. Na frente, quem deve ficar com a vaga do atacante é Jeam.

O técnico do Figueirense, Paulo Baier, também terá que mexer na base titular. O zagueiro Maurício e o meia Léo Artur receberam o terceiro cartão amarelo diante do CSA, na rodada anterior, e não estarão em campo. Em contrapartida, o volante Gledson cumpriu suspensão automática e volta ao time.

Onde assistir?

O confronto entre Náutico e Figueirense será transmitido pelo streaming Nosso Futebol e pela DAZN.

Prováveis escalações

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Danilo e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Elton (Gabriel Santiago), Eduardo e Berguinho; Paul Villero e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori

Figueirense

Wilson; Elias, Eduardo Rosado, Andrew e Raí; Robson Alemão, Barba e Dudu; Lucas Lourenço, Gustavo França e Bruno General. Técnico: Paulo Baier

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Rogerio de Oliveira Braga (ambos do PI)

