Futebol Náutico x Floresta: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no sábado (5), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Antes pedra, agora vidraça. Se o desafio do Náutico anteriormente era entrar no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, agora, com o clube ocupando a sexta posição, com 15 pontos, é o Timbu que precisa tomar cuidado com as equipes que querem roubar a vaga na zona de classificação ao quadrangular final. Uma delas é o Floresta, em nono, com a mesma pontuação, que enfrenta os pernambucanos neste sábado (5), nos Aflitos.

Após dois meses longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, o atacante Paulo Sérgio finalmente pode retornar à lista de relacionados, mas ficará como opção no banco de reservas.



“Paulo ficou muito tempo parado. A gente controla todos os treinamentos e em todos os ele está abaixo dos demais. É um jogador técnico, importante. Se não tivesse machucado, eu acredito que ele estaria no nível do jeito que ele sabe que eu gosto, do jeito que ele sabe que é a exigência do futebol atual, mas acima de tudo, eu não conto com ele para iniciar esse jogo”, disse o técnico Hélio dos Anjos.



Em contrapartida, após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o zagueiro Carlinhos volta ao time, formando a zaga com Mateus Silva.



“Eu planejei a chegada do Matheus a princípio para fazer essa dupla de zaga (com Carlinhos). Primeiro que eu sou um treinador que gosto muito do zagueiro construtor. Matheus tem essa facilidade e o Carlinhos para mim é acima da média na divisão, na questão construção. Ele é um jogador que tem toda a minha confiança, gosto das suas características e vai voltar ao natural em função da condição técnica”, apontou.

Sequência

O Náutico busca pela primeira vez na Série C 2025 engatar uma sequência de três vitórias consecutivas. “A gente encontrou esse caminho e agora seguimos firmes para tentar manter e melhorar mais ainda nosso rendimento dentro de campo. A gente vem em um momento de confiança e espera não perder isso”, declarou o lateral-esquerdo Igor Fernandes, mantendo os pés no chão sobre a presença do Timbu no G8.

“Até agora não ganhamos nada e o nosso trabalho vem feito muito forte nos treinamentos. A comissão técnica está passando todo o respaldo para gente, tanto dentro como fora de campo. Eu creio que isso é fundamental para a gente conseguir os nossos objetivos”, completou.

Velhos conhecidos

O elenco do Floresta conta com alguns atletas que já passaram pelo Náutico, como o lateral-esquerdo Diego Matos, o lateral-direito Mateus Ludke, o volante Guilherme Nunes, o meia-atacante Thiaguinho e o atacante Jeam.

Náutico e Floresta se enfrentaram apenas duas vezes na história, com uma vitória para cada lado, sendo ambas nos Aflitos e pela Série C. Em 2023, o Timbu ganhou por 3x1. No ano seguinte, o Lobo ganhou por 1x0.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Carlinhos, Mateus Silva e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Vinicius e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos

Floresta

Dalton; Vitão, Ícaro e Thomás Kayck; Mateus Ludke, Guilherme Martineli, Ruan e Rafael Furlan; Gustavo Ramos, Jeam e Romarinho. Técnico: Leston Júnior

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR). Assistentes: Roberto Rivelino dos Santos Junior e Bruno Fernando Aparecido Rohling (ambos do PR)

Transmissão: Nosso Futebol

