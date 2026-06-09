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Futebol Náutico x Fortaleza: confira escalações e onde assistir Duelo será disputado no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Depois de um longo descanso, com 10 dias sem jogos, o Náutico volta a campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O clube recebe o Fortaleza, nesta terça-feira (9), no Esporte da Sorte Aflitos. Na semana de abertura da Copa do Mundo de 2026, os alvirrubros vão dar uma pausa na Canarinho para focar as atenções no Timbu.

Enquanto o Náutico guardou as energias, o Fortaleza gastou nos dois jogos das finais da Copa do Nordeste, contra o Vitória. O Tricolor ficou com o vice-campeonato e agora tenta diminuir a frustração com um triunfo diante do Timbu que pode fazer o clube entrar no G6. Os cearenses estão em sétimo, com 18 pontos. Os pernambucanos estão em quinto, com 19.





Desfalques

Para o confronto, o Náutico terá o retorno do volante Wenderson, que cumpriu suspensão automática no clássico diante do Sport, mas em compensação não terá à disposição Luiz Felipe. A ausência, vale salientar, não foi por motivos físicos. O jogador se envolveu em uma briga com o meia Felipe Redaelli e foi punido com três dias de suspensão.

“Realmente ocorreu ontem após o treinamento, em uma brincadeira entre eles dentro das dependências do clube. Tomamos nossas medidas administrativas. Enquanto comando, juntamente com o clube, não admitimos esse tipo de comportamento. Ocorre, faz parte, não somente no contexto do futebol, mas em qualquer lugar. Luiz está fora do jogo, isso eu já posso adiantar. Serão três dias de suspensão”, afirmou o técnico Guilherme dos Anjos.

“Após isso, nós vamos resolver o que vamos fazer. O foco principal tem que ser o jogo e a demonstração de que, dentro do nosso contexto, nós não admitimos esse tipo de atitude entre companheiros”, completou o técnico.

Outros que também estão fora são Vitinho e Vitor Andrade. O primeiro foi liberado pelo Náutico para acertar com outro clube após ser pouco utilizado na Série B. O atleta disputou apenas cinco jogos pela equipe na competição, sem gols marcados. Já o segundo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Júnior Todinho.



Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai e Dodô; Vinicius, Paulo Sérgio e Júnior Todinho. Técnico: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Kauã Rocha, Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Rodriguinho; Miritello, Vitinho e Welliton. Técnico: Thiago Carpini

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Lucas Casagrande (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (ambos do PR)

VAR: Vinicius Gomes do Amaral (MG)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premier (pay-per-view)

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