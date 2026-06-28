Náutico x Goiás: confira escalações e onde assistir
Confronto será no Esporte da Sorte Aflitos, domingo (28), pela Série B do Campeonato Brasileiro
Náutico e Goiás, equipes que se enfrentam neste domingo (28), no Esporte da Sorte Aflitos, vivem situação parecida na Série B do Campeonato Brasileiro. Ambos estão há quatro jogos sem vencer e se distanciaram do G6 que garante chance de acesso à Série A. Quem vencer volta a respirar no torneio e termina o primeiro semestre com mais chances de crescimento.
O maior período que o Náutico tinha ficado sem vencer neste ano foi na reta final do Campeonato Pernambucano e início da Série B. No recorte, o Timbu empatou em 3x3 na Ilha do Retiro e perdeu por 3x0 nos Aflitos. Ambos os jogos contra o Sport, pela final do Estadual.
Na Série B, o Náutico estreou perdendo por 1x0 para o Criciúma, nos Aflitos. A recuperação veio na rodada seguinte, derrotando o Atlético-GO por 2x1, no Antônio Accioly.
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Escalação
Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos não terá as opções do lateral-direito Arnaldo, com dores na coxa, e do zagueiro Betão, com problema no púbis. Só o segundo era titular e a tendência é que seja substituído por Wanderson. Outra opção seria acionar Igor Fernandes no setor e deslocar Yuri para a lateral esquerda.
No Goiás, a equipe ainda não terá a estreia do técnico Mozart, substituto de Daniel Paulista no comando do Esmeraldino. Diante dos pernambucanos, o time será comandado por Leandrão, auxiliar da comissão técnica.
Ficha técnica
Náutico
Muriel; Reginaldo, Mateus Silva, Wanderson e Igor Fernandes; Leonai, Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos
Goiás
Thiago Rodrigues; Diego Caito, Ramon Menezes, Luiz Felipe e Nicolas; Machado, Baldória, Juninho e Lucas Lima; Esli García e Anselmo Ramon. Técnico interino: Leandrão
Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)
Horário: 18h30
Árbitro: Edina Alves Batista (SP). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Transmissão: Premiere