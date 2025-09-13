A- A+

Futebol Náutico x Guarani: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série C Confronto será disputado neste sábado (13), nos Aflitos, pelo quadrangular da competição

São 12 jogos sem perder na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Quatro vitórias seguidas em casa. Melhor defesa das quatro divisões. O Náutico vive a fase que sonhou alcançar nos últimos dois anos, quando bateu na trave na busca pela classificação ao quadrangular.



O início na etapa foi com triunfo como visitante, perante o Brusque. Agora, com a promessa de um Aflitos lotado, chegou a vez de o Timbu fazer do seu reduto o motor da guinada rumo ao acesso. A começar pelo duelo deste sábado (13), diante do Guarani, pela segunda rodada do grupo.





Para o confronto, a única dúvida está na zaga. Sem João Maistro, expulso no jogo passado, Rayan e Mateus Silva brigam pela vaga. Porém, não está descartada a presença de ambos, já que Carlinhos sentiu dores na panturrilha e também não tem presença confirmada.

"Treinamos situações com os dois (Rayan e Mateus) e o professor vai definir quem iniciará. Vejo os dois muito consistentes para executar a função.Estamos bem tranquilos, independente da escolha", afirmou o auxiliar técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos.

Rayan foi o escolhido para entrar no decorrer do jogo contra o Brusque quando João Maistro foi expulso. Já Mateus não joga desde a vitória contra o Retrô, no dia 3 de agosto, por conta de uma lesão muscular.

Sem salto alto

O Náutico vive uma das melhores fases dos últimos anos, mas o auxiliar alvirrubro reforçou o discurso de que os números positivos não tiram os pés do chão do elenco.

"Eu acho que é bem perceptível que a zona de conforto é algo quase inexistente no nosso ambiente. Não quer dizer que as pessoas não entrem, mas enquanto liderança, você não pode deixar ninguém na zona de conforto. Faz parte do nosso papel. Muitas vezes é até um pouco desagradável, mas isso já virou uma cultura nossa, principalmente dos atletas", iniciou.

"Ganhamos somente um jogo, mas precisamos de, no mínimo, mais três vitórias. Eles sabem a dificuldade que foi chegar aqui e sabem que mesmo tendo 13 jogos na divisão sem perder, sendo 12 em sequência, todos nós temos alguns objetivos internos. Coisas como bater o recorde da história de números de jogos sem derrota, de partidas sem tomar gols e de ter a melhor média defensiva. Vamos construir isso para agregar e não entrar na zona de conforto", completou.

Tabu

O Náutico não perde como mandante do Guarani há 36 anos. A última derrota foi no Brasileirão de 1989, por 2x1, nos Aflitos. De lá para cá, os clubes se enfrentaram oito vezes com mando de campo dos pernambucanos, com seis vitórias e dois empates.

Na primeira fase, o confronto entre as equipes foi no Brinco de Ouro. O Náutico venceu por 1x0, com gol de falta de Lucas Cardoso. A partida mais recente nos Aflitos foi na Série B de 2022, com empate em 1x1.



Ficha técnica

Náutico

Muriel; Arnaldo, Carlinhos (Mateus Silva), Rayan e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Vinícius, Hélio Borges e Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos



Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, David Braz (Alan Santos) e Emerson Barbosa; Kelvi, Isaque e Diego Torres; Kauã Jesus (Caio Mello ou Jhemerson), Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 17h

Árbitro:José Mendonca da Silva Junior (PR). Assistentes: Andrey Luiz De Freitas e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (ambos do PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Sportynet, DAZN

