Futebol Náutico x Juazeirense: veja escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Nordeste Confronto será realizado nesta quarta (12), às 21h30, nos Aflitos, pela terceira rodada do Grupo B

Um Clássico dos Clássicos no próximo sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, e um duelo perante o Santa Cruz/RN, no dia 19 de fevereiro, no Frasqueirão, pela Copa do Brasil. Dois embates importantes para o Náutico nos próximos dias por questões que envolvem rivalidade local e briga por vaga direta na semifinal (no caso do Estadual), além de verba importante para os cofres no mata-mata nacional. Mas o Timbu não pode esquecer que antes dos dois compromissos, há outro desafiante no caminho: a Juazeirense, nesta quarta (12), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Confronto para recolocar os alvirrubros no G4 do Grupo B.

O Náutico está na sexta posição do grupo, com três pontos, acumulando uma vitória diante do Ceará, por 1x0, e uma derrota pelo mesmo placar para o Confiança, no Batistão. A Juazeirense está logo abaixo, em sétimo, com apenas um ponto, com um tropeço por 2x1 para o América-RN e empate sem gols com o Bahia, no Adauto Moraes.

“Será um jogo difícil. A Juazeirense tem um bom time, rápido e perigoso. Não à toa empatou com o Bahia, um time de Série A e com o orçamento que tem. Temos de estar atentos. Vamos estudar o time deles, ver a recuperação dos atletas, quem reúne mais condições e colocar em campo o que tivermos de melhor”, apontou o técnico do Náutico, Marquinhos Santos. Na escalação, uma das dúvidas é se o treinador vai promover a estreia do goleiro Muriel, já regularizado, ou se vai manter Wellerson na meta.

Combinações

O Náutico pode terminar a rodada na liderança do Grupo B. Além de vencer a Juazeirense, o Timbu precisa secar os demais times que estão acima. No jogo entre Bahia e América-RN, líder e vice-líder, ambos com quatro pontos, o ideal é um empate na Arena Fonte Nova.

O resultado de igualdade também é a torcida dos alvirrubros para o confronto no Castelão entre Confiança e Ceará, terceiro e quinto colocados, ambos com três pontos. Por fim, no Rei Pelé, o melhor para o Náutico é um empate ou derrota do CSA, em quarto, com três pontos, contra o Sampaio Corrêa, lanterna, com um ponto.

Reforços

A Copa do Nordeste é uma das três competições que o Náutico terá de disputar no primeiro trimestre de 2025. Mas o clube também está atento para a quarta que virá em breve, a Série C do Campeonato Brasileiro. Cenário que abre a necessidade da chegada de mais reforços.

“Sempre falo que não existe grupo fechado. Existem oportunidades de mercado e estamos atentos. Temos um grupo que tem se entregado, tem a minha confiança, mas sabemos que ali na frente, quando iniciar a Série C, onde as equipes se reforçam, nosso time também vai buscar opções. Vamos continuar o trabalho. Confio no grupo, mas, claro, que contratações pontuais serão feitas. Esse grupo tem meu respeito e confiança para as competições que estamos disputando no momento”, frisou Marquinhos.

Ficha técnica

Náutico

Wellerson (Muriel); Marcos Ytalo, Odivan, Felipe Santana e Igor Fernandes; Auremir, Sousa, Marco Antônio (Wenderson) e Patrick Allan; Samuel Otusanya e Bruno Mezenga. Técnico: Marquinhos Santos

Juazeirense

Igor; Alex Santos, Wesley, Zé Romário e Daniel Nazaré; José Santos, Elivelton, Guilherme Silveira e Limberg; Nicolas Rangel e Alexsandro; Técnico: Carlos Rabello

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Ruthyanna Camila Medeiros da Silva (PB). Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Paulo Ricardo Alves Farias (ambos da PB)

Transmissão: Premiere

