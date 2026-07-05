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Futebol Náutico x Juventude: confira escalações e onde assistir Confronto será realizado no domingo (5), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Junho não deixará saudades no Náutico. Foram quatro jogos no período, com três derrotas e um empate. O Timbu caiu da quarta posição para a 13ª, se distanciando do G6. O mês chegou ao fim e os pernambucanos esperam que tenha levado também a maré negativa. Para abrir julho com vitórias, a equipe precisa superar o Goiás, domingo (5), no Esporte da Sorte Aflitos, pela 16ª rodada da competição.





Escalação

Para o confronto, o Timbu pode ganhar o retorno de três jogadores. O lateral-direito Arnaldo e os atacantes Júnior Todinho e Paulo Sérgio estão em fase final de recuperação de lesão e podem ficar à disposição.

"Arnaldo deve participar do trabalho com o grupo e pode ou não ser opção. Vai passar por uma questão técnica também. Os outros dois estão em um processo diferente. Todinho já está apto. Paulo precisa de mais tempo, mas acredito que hoje ou amanhã estará treinando com o grupo", declarou o técnico Guilherme dos Anjos.

Todinho ficou fora das últimas rodadas por conta de uma lesão na posterior da coxa sofrida durante a partida contra o Novorizontino. Já Paulo não atua desde o Clássico dos Clássicos diante do Sport, na Ilha do Retiro, no final de maio, por conta de problemas musculares.

Betão, com uma lesão na região do púbis, segue fora. Os volantes Luiz Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Leonai, diagnosticado com uma lesão grau um na coxa, também desfalcam o Náutico. Além deles, quem não joga é o atacante Vinícius, com lesão muscular na coxa esquerda.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Reginaldo, Índio, Igor Fernandes e Leo Jance; Wenderson, Luiz Felipe e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva e Derek. Técnico: Hélio dos Anjos

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Aderlan, Lucas Mineiro, Raí e Diogo Barbosa; Fábio Lima, MP e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Luiz Augusto Silveira Tisne (SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Transmissão: getv, Premiere, SporTV

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