Náutico x Juventude Samas: confira onde assistir ao jogo da Copinha

Timbu busca primeira vitória na competição para não correr risco de ser eliminado precocemente

No Náutico, atletas que vêm trabalhando com profissional na pré-temporada participam da CopinhaNo Náutico, atletas que vêm trabalhando com profissional na pré-temporada participam da Copinha - Foto: Divulgação

Em competição de tiro curto, cada jogo vira decisão. É assim na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (7), em Itaquaquecetuba, o Náutico encara o Juventude Samas, pelo Grupo 24. Chance para os alvirrubros buscarem o primeiro triunfo na competição.

O Náutico estreou com derrota na Copinha ao perder por 2x0 para o Novorizontino. O Timbu está na lanterna da chave, sem pontos, assim como o próprio Juventude Samas, que tropeçou por 2x1 perante o IAC.

Caso seja derrotado, o Náutico pode ser eliminado precocemente. Para isso, o outro jogo da chave, entre IAC e Novorizontino, precisa terminar empatado. Com isso, ambos chegariam aos quatro pontos e não poderiam ser alcançados pelo Timbu, que chegaria até a rodada final sem pontuação.

Onde assistir?

A partida entre Náutico e Juventude Samas será transmitida pelo canal XSports

