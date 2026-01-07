A- A+

Futebol Náutico x Juventude Samas: confira onde assistir ao jogo da Copinha Timbu busca primeira vitória na competição para não correr risco de ser eliminado precocemente

Em competição de tiro curto, cada jogo vira decisão. É assim na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira (7), em Itaquaquecetuba, o Náutico encara o Juventude Samas, pelo Grupo 24. Chance para os alvirrubros buscarem o primeiro triunfo na competição.

O Náutico estreou com derrota na Copinha ao perder por 2x0 para o Novorizontino. O Timbu está na lanterna da chave, sem pontos, assim como o próprio Juventude Samas, que tropeçou por 2x1 perante o IAC.

Caso seja derrotado, o Náutico pode ser eliminado precocemente. Para isso, o outro jogo da chave, entre IAC e Novorizontino, precisa terminar empatado. Com isso, ambos chegariam aos quatro pontos e não poderiam ser alcançados pelo Timbu, que chegaria até a rodada final sem pontuação.

Onde assistir?

A partida entre Náutico e Juventude Samas será transmitida pelo canal XSports

