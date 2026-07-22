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Futebol Náutico x Londrina: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Série B Timbu está na 14ª posição, com 21 pontos, enquanto o Tubarão é o 16º, com 20

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No início da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Náutico tinha pela frente um “confronto direto”, normalmente a frase era finalizada com “por uma vaga/manutenção no G6”. Agora é bem diferente. O duelo diante do Londrina, nesta quarta-feira (22), no Esportes da Sorte Aflitos, pode ser chamado de “jogo de seis pontos”, mas por outros motivos. Afinal, ambos os clubes brigam contra o rebaixamento. O Timbu é o 14º, com 21 pontos. O Tubarão é o 16º, com 20.

Retorno

Para quem imaginava que Dodô estava praticamente descartado do Náutico, desde o imbróglio envolvendo uma ausência em treinamento, eis que o cenário teve uma reviravolta. Após reunião de lideranças do elenco, como Jean Carlos, Muriel, Reginaldo, Wenderson e Auremir com a comissão técnica, ficou definido o retorno do camisa 10 à lista de relacionados.

Mais do que isso, o técnico Hélio dos Anjos indicou que pretende utilizar Dodô ao lado de Jean Carlos no setor de criação do time.

"São dois jogadores muito bons e que podem jogar juntos, principalmente porque eu tenho um destro e um canhoto. Jean é mais pensador, de lançamento, daquele que dá o último passe. Dodô é mais condutor, quebra linhas conduzindo, driblando e penetrando", afirmou o treinador.

Na defesa, a dúvida é quem será o parceiro de Léo Índio na zaga. Gustavo Henrique vem atuando no setor, mas Betão, recuperado de dores no púbis, voltou aos treinos e fica à disposição.

Na frente, o centroavante Paulo Sérgio não somente seguirá fora do time titular como, segundo Hélio, deve em breve deixar o Náutico.

“Se aparecer clube, eu abro mão dele. Já está definido isso. Paulo sabe, o clube sabe. A decisão é da comissão técnica. É uma coisa normal, mas cria-se todo um barulho. Eu assumo a responsabilidade de decidir quem fica e quem sai. Se aparecer um clube interessante para ele, será interessante também para o Náutico. Já tem até clubes conversando com ele. E eu participei da conversa porque o clube, antes de procurar o jogador, me procurou por respeito”, afirmou.

Tabela

Há oito jogos sem vencer, o Náutico terá pela frente um adversário que não perde há seis jogos, com três vitórias e três empates. “Vai ser jogo de sofrimento. Temos de ter atenção com a bola parada deles. Precisamos de calma, equilíbrio, sem perder a intensidade. Temos que nos impor porque precisamos somar pontos. Ninguém consegue conviver tanto tempo com derrotas”, desabafou.

Ficha técnica

Náutico

Muriel, Matheus Ribeiro, Leo Índio, Gustavo Henrique (Betão) e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Wenderson e Jean Carlos; Todinho (Dodô), Victor Andrade e Derek. Técnicos: Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos

Londrina

Maurício Kozlinski; Kauê Leonardo, Yago Lincoln, Gabriel Lacerda e Wallace; Heron, João Vitor e João Tavares; Vitinho, Paulinho Moccelin e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale

Local: Esporte da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ). Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Gustavo Mota Correia

VAR: Caio Max Augusto Vieira

Transmissão: Globo, na Premiere e no Sportv

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