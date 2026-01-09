Náutico x Maguary: confira escalações e onde assistir

A- A+

Oficialmente, o Campeonato Pernambucano começará às 18h30 desta sexta-feira, no jogo envolvendo Retrô e Vitória, na Arena de Pernambuco. Para os torcedores de Náutico e Maguary, porém, o que vale mesmo é quando o relógio marcar 20h30, nos Aflitos. Os trabalhos de pré-temporada e as avaliações físicas, técnicas e táticas serão colocados à prova. Hora de deixar a primeira impressão para 2026.







Avaliação



“A pré-temporada foi dentro do normal do que é o futebol brasileiro. Não vamos lamentar tempo de preparação ou início mais cedo da competição em relação aos outros estaduais. O que queremos mesmo é resultado. Trabalhamos em cima de um princípio básico de manter o modelo de jogo. O Pernambucano, para o Náutico, foi feito para ganhar. Não podemos entrar pensando em outra coisa”, apontou o técnico Hélio dos Anjos.



“Temos alguns jogadores novos e trabalhamos essa semana voltados para a estrutura tática. Não podemos ficar preocupados com falta de ritmo e competitividade. Eu abro mão de amistosos porque, em temporada curta, se você faz amistoso perde dois treinos. A conotação dos amistosos leva o jogador a fazer aquilo que ele quer fazer no jogo e, consequentemente, eu preciso dar um tempo de recuperação. Prefiro ter o treino, dentro daquilo que podemos moldar”, explicou.



Até o momento, o Náutico já oficializou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga; os laterais Reginaldo e Yuri Silva; o zagueiro Wanderson; os volantes Ramon Carvalho e Luiz Felipe; os meias Dodô e Juninho; além dos atacantes Jonas Toró, Júnior Todinho e Felipe Saraiva.



Tabu



O Maguary nunca venceu o Náutico na história. Ao todo, as equipes se encontraram três vezes, com duas vitórias do Timbu e um empate. Todos os confrontos foram pelo Campeonato Pernambucano.



Em 2023, o Náutico venceu por 1x0, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito. Souza, de pênalti, marcou o gol da vitória. No ano seguinte, empate em 0x0 nos Aflitos.



No ano passado, nova vitória do Náutico. Nos Aflitos, os mandantes ganharam por 2x0, com gols de Marco Antônio e Paulo Sérgio.



“A última semana serviu de avaliação após os quatro amistosos que fizemos e entendemos que existem momentos que precisam ser mais trabalhados. Nossa ideia é focar nisso para desenvolver essa fragilidade e aprimorar o que temos de bom para chegarmos em condições competitivas para o primeiro jogo contra o Náutico”, afirmou o técnico do Maguary, Sued Lima.

Ficha técnica



Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Felipe Saraiva e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos



Maguary

Juliano; Deyvson, Guedes, Maurício e Vinícius; Memo, Bruno Vinícius e Júlio César; Marquinhos, Matías Verdún e Mayco Félix. Técnico: Sued Lima



Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Rodrigo Pereira. Assistentes: Ricardo Nunes e Fernando Antônio

Transmissão: Canal GOAT

