A- A+

Futebol Náutico x Maringá: confira escalações e onde assistir Confronto, disputado nos Aflitos, é válido pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Leia também

• Adversário do Náutico, Maringá é time mais indisciplinado da Série C

• Ao lado do Floresta, Náutico tem a melhor defesa da Série C

• Náutico: Igor Pereira celebra retorno ao time titular e mira acesso do Timbu à Série B

Não tem mais Copa do Brasil, tampouco Copa do Nordeste. Daqui para o final da temporada, resta ao Náutico “apenas” a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. As aspas têm explicação: não dá para dizer que a competição é pouca coisa. Com a meta de conseguir o acesso para fechar o ano celebrando o retorno à Série B, os pernambucanos querem se aproximar do G8 que vale vaga ao quadrangular. Nesta segunda (16), a equipe recebe o Maringá, nos Aflitos.

Time

O Náutico é o atual 12º colocado da Série C, com nove pontos. O Maringá é o sétimo, com 13. Para o confronto, o técnico Hélio dos Anjos terá a volta do goleiro Muriel, que cumpriu suspensão automática no jogo passado, contra o ABC. O lateral-esquerdo Raimar também pode estrear, ocupando o lugar de Igor Fernandes. Em compensação, a equipe não terá o volante Auremir, expulso diante dos alagoanos. Igor Pereira desponta para ser o substituto.

“Sabemos que o nosso principal objetivo é voltar o Náutico para a Série B, alcançar os caminhos mais altos que o time merece estar. Só que a gente sabe que é um caminho difícil. Só que, com a grandeza do clube, tenho certeza de que vamos conseguir esses objetivos, porque, durante todos os jogos, a torcida está nos apoiando, lotando o estádio, e, quando a energia bater, vamos conquistar esse acesso”, afirmou o volante Igor Pereira.

Indisciplina

O Maringá é o clube mais indisciplinado da Série C. Ao todo, os paranaenses colecionam 38 cartões, sendo 34 amarelos e quatro vermelhos.

O volante Ronald Carvalho é o mais indisciplinado do Maringá, com cinco amarelos e um vermelho, dividindo o posto de forma geral com o volante Flávio, do Figueirense, com a mesma quantidade de advertências.

Polêmica

Por falar em Carvalho, o jogador foi alvo de uma polêmica recentemente. Na partida entre Maringá e Botafogo-PB, o árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro revelou que Ronald e o delegado da partida teriam tido uma conversa em que o atleta pediu para saber como faria para receber um cartão amarelo antes de o jogo começar.

"Informo que, antes do início da partida, durante o momento de planejamento da equipe de arbitragem, o delegado da partida, sr. Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, dirigiu-se à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras: Um atleta que estará no banco de reservas do Maringá pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não", informou o árbitro na súmula.

“Isso não pode acontecer. Esse assunto não diz respeito à arbitragem”, indicou o árbitro como resposta. À época, o Maringá declarou em nota que faria uma investigação interna, mas negou posteriormente qualquer atitude irregular do jogador.

Após a divulgação da súmula, o delegado também se pronunciou negando que tenha conversado com Ronald. O jogador não entrou em campo na partida, mas recebeu cartão amarelo ao invadir o gramado para comemorar um gol da equipe, no empate em 1x1, no Paraná.

Ficha técnica

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Índio e Igor Fernandes (Raimar); Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Marquinhos e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Maringá

Guilherme Neto; Tito, Vilar e Max Miller; Robertinho, Ronald Carvalho, Evanderson, Léo Ceará e Rhuan. Negueba e Maranhão. Técnico: Ivan Campanazo (interino)

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h30

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e Hugo Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

Transmissão: Nosso Futebol

Veja também